Will.i.am ontwerpt sportwagen met G-Klasse neus

De Mercedes van will.i.am kan niet anders dan een plaatje van een auto worden.

Blijkbaar zitten sommige fabrikanten verlegen om creativiteit. Niet alleen omdat ze elkaar bijna allemaal nadoen, maar ook de bijzondere samenwerkingen. In veel gevallen is het een kunstenaar of modehuis dat een aparte configuratie mag samenstellen. Denk aan de Mercedes-Benz CLK Armani of Range Rover Sport Piet Boon.

Maar dat is in veel gevallen net eventjes te braaf. Gelukkig kunnen fabrikanten ook samenwerken met bekend persoon uit de popcultuur. En nee, dan bedoelen we niet Andy Warhol, maar in dit geval een persoon die groot geworden is in de muziek: wil.i.am. Zijn ouders noemden hem William Adams, maar daar gaf hij een creatieve draai aan.

Will.i.am en AMG

Dat heeft ‘hij’ ook gedaan met een nieuwe sportwagen van Mercedes. Ondanks dat we met zijn allen met smart wachten op de nieuwe AMG GT, komt eerst deze nog even voorbij. Onder de noemer ‘will.i.AMG’ (ja echt waar) teasen Mercedes-AMG en will.i.am het apparaat.

Uiteraard is er net niet voldoende te zien.Wat hebben ze gedaan? Dat is niet helemaal 100% duidelijk, maar het lijkt te gaan om en sportieve coupé met een G-Klasse neus.

Frankenstein

Het doel van de auto is erg goed. Nee, niet om het ego van de heer Adams te strelen, maar om aandacht te geven voor schoolprogramma’s in de technieksector. De auto in kwestie lijkt een soort Frankenstein-creatie te zijn. We zien suicide-deuren, een korte wielbasis, grijze lak en dus die enorme neus van de G-Klasse.

Mocht je net als ons heel erg benieuwd zijn naar de will.i.am sportwagen, dan hoef je niet lang te wachten. De auto beleeft op 5 mei zijn wereldpremière!

Het is overigens niet de eerste auto van will.i.am. In 2014 werd er een bijzondere Lexus NX200t by will.i.am gemaakt.

Meer lezen? Modehuizen en automerken: dit zijn 9 creaties!