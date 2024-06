Hyundai Inster: eindelijk nieuwe auto in het A-segment

Terwijl veel merken het A-segment verlaten komt Hyundai met de compacte Inster.

Van een Volkswagen Up tot een Citroën C1 en van een Toyota Aygo tot een Suzuki Alto. Allemaal compacte auto’s die langzaam maar zeker uit de prijslijst zijn verdwenen. Autofabrikanten keren het A-segment de rug toe. Simpelweg omdat de marges te klein zijn.

De A-segment auto’s zijn niet weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. Opvolgers voor de bestaande modellen ontwikkelen is voor de autofabrikanten geen doen meer. Vanwege strenge eisen omtrent veiligheid en technologie kunnen dit soort auto’s niet voor schappelijke bedragen in de prijslijsten gezet worden. Sommige autofabrikanten kiezen er zelfs voor om het B-segment te laten voor wat het is.

Een nieuwe A-segment auto op de markt brengen is dus een zeldzaamheid in 2024. Toch gaat Hyundai het doen met de Inster. Een nieuwe volledig elektrische auto die later deze maand het licht ziet. In aanloop naar de onthulling heeft het Zuid-Koreaanse automerk een teaser vrijgegeven.

De naam combineert de woorden intimate en innovative. Het model moet een evolutie voorstellen van de Casper uit 2021. Een compacte auto die we hier niet kennen omdat deze enkel in Korea werd verkocht. In tegenstelling tot de Casper is de Hyundai Inster een elektrische auto.

Hyundai laat nog weinig los over de nieuwe A-segmenter. Wel kan het merk alvast delen dat het verwachte maximale rijbereik op 355 kilometer WLTP gaat uitkomen. Een volledig elektrische auto in het A-segment is een absolute zeldzaamheid. We hadden auto’s als de Volkswagen e-Up in het verleden, maar die zijn allemaal verdwenen. Hyundai heeft hier een mooie troef in handen.

Het uiterlijk is weer lekker retro en doet een beetje denken aan de IONIQ 5. Met pixelachtige achterlichten en twee bijzonder vormgegeven ronde lampen aan de voorzijde. Hyundai kennende gaat dit weer een uitgesproken model worden. Het zal vast niet ieders kopje thee zijn.

De onthulling van de Inster is tijdens de Busan International Mobility Show in Zuid-Korea, later deze maand.