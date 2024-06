Nieuwe Apple CarPlay: zelf de baas over je auto!

Zelf alle digitale zaken instellen naar jouw eigen smaak met de volgende generatie Apple CarPlay.

De digitalisering is niet weg te denken in het interieur van een nieuwe auto. Het meerendeel van de nieuwe auto’s beschikt over digitale tellers, analoge klokken zijn bijna in zijn geheel uitgestorven. Dit heeft voor- en nadelen. Een nadeel is dat de nostalgische dinosauriërs onder jullie de metertjes gaan missen, de lijst met voordelen is een stuk langer.

Bijvoorbeeld een design instellen naar je eigen smaak, precies zoals dat ook op een smartphone kan. Helaas is dat nu nog niet het geval. Autofabrikanten hebben zelf een interface ontworpen en daar moet jij het mee doen. Sommige autofabrikanten puzzelen nog duidelijk aan de vormgeving. Ja BMW, ik heb het over jullie.

Volgende generatie Apple CarPlay

Het is wel zo dat je verschillende looks kunt toepassen, maar dit zijn voorgeprogrammeerde menu’s en de mogelijkheden zijn niet enorm baanbrekend. Audi was één van de eerste merken die dit toepaste in de modellen met de komst van Virtual Cockpit.

De volgende stap is dat jij de volledige vrijheid hebt in het ontwerpen van een design dat je aanspreekt. Met de digitalisering is natuurlijk alles mogelijk. Autofabrikanten moeten je wel die vrijheid geven. Dat kan met de integratie van de volgende generatie Apple CarPlay.

Gister organiseerde Apple de jaarlijkse WWDC conferentie voor ontwikkelaars. Het merk deed onder andere iOS 18 uit de doeken, maar had ook een nieuwe demo van de volgende generatie Apple CarPlay paraat. Als je 20 minuten te besteden hebt, check dan onderstaande video om een indruk te krijgen.

In 2022 werd de volgende generatie Apple CarPlay al aangekondigd. Nu krijgen we een volgende stap te zien wat er zoal mogelijk is. Autofabrikanten die de techniek integreren geven inzittenden de vrijheid om de digitale speeltuin naar eigen smaak in te stellen. Van kleurtjes en designs voor de snelheidsmeter tot welke info je wil zien. Je kunt het vergelijken met het personaliseren van je smartphone of smartwatch, maar dan in de auto.

Moderne auto’s zijn een soort rijdende computers geworden, dus dit lijkt een logische stap. Het middenscherm en de tellers kunnen zo druk of zo rustig ingesteld worden als je zelf wil. Daarmee is het echt een verlengstuk van je smartphone geworden.

We zijn twee jaar verder na de aankondiging van de volgende generatie Apple CarPlay. Met deze tech demo zijn we weer een stapje dichterbij. Verwacht echter geen integratie op de korte termijn. Apple moet de technologie nog verder uitwerken, daarnaast zijn er samenwerkingen nodig met autofabrikanten om de boel goed te integreren. Er zullen ongetwijfeld merken zijn die niet zitten te wachten om Apple zoveel toegang tot de data van een auto te geven. Porsche en Aston Martin hebben er wel oren naar.