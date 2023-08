Hyundai prijst de nieuwe Kona Electric

Hyundai maakt de prijzen bekend van de Hyundai Kona Electric. Meerdere uitvoeringen beschikbaar met subsidie.

De mild-hybrid en de “gewone” hybride waren inmiddels al te bestellen en dan is het nu tijd voor de volledig elektrische uitvoering van de nieuwe Hyundai Kona. Hij heeft een actieradius tot 514 kilometer (WLTP) en is te koop vanaf 39.995 euro.

Dat is meteen de meest belangrijke info uiteraard. Die vanafprijs onder de 40 duizend euro is belangrijk in verband met de SEPP subsidie. Er zit nog 37,6 miljoen euro in de subisidiepot dus als je in de markt bent voor een Kona Electric kun je met een gerust hart de bestelling plaatsen.

Prijs Hyundai Kona Electric

Nou wat krijg je er dan voor? Je kunt kiezen uit twee aandrijflijnen. Eén met een 48,4 kWh accupakket en een 156 pk sterke elektromotor op de voorwielen. De tweede aandrijflijn is voorzien van een 65,4 kWh batterij en een 217 pk sterke elektromotor.

Die eerste aandrijflijn heeft een bereik van 377 kilometer op een volle batterij en zoeft in 8,8 seconden naar de honderd. De topsnelheid van deze versie is 162 kilometer per uur.

De krachtigere variant heeft op 17 inch wielen een actieradius van 514 kilometer en de uitvoering op 19 inch wielen komt 454 kilometer ver. Naar de honderd kost 7,8 tellen en de topsnelheid is 172 kilometer per uur.

Subsidie

Zien we bij veel concurrenten een nette instapversie die precies onder de magische 45 duizend euro grens valt zodat je gratis geld kan krijgen bij de aanschaf, zo niet bij Hyundai. De keuze met subsidie is reuze! Beide aandrijflijnen zijn met SEPP subsidie aan te schaffen en ook meerdere uitvoeringen vallen binnen de voorwaarden voor overheidssubsidie.

Zo komt die 156 pk sterke variant in twee uitvoeringen. Comfort en Comfort Smart. Die eerste kost je dus net geen 40 mille en daarvoor zit ie al lekker vol met spullen zoals 12,3 inch multimediascherm met navi, 17 inch lichtmetalen wielen, airco, achteruitrijcamera en adaptieve cruise control.

De Hyundai Kona Electric Comfort Smart met kleine batterij is er vanaf 41.895 euro en daarvoor krijg je dan extra’s als een automatische achterklep, verwarmde stoelen en stuur en een head-up display.

De potente versie

De tweede aandrijflijn is er in dezelfde uitvoeringen als de eerste versie, maar dan voor de comfort vanaf 43.995 euro en de Comfort Smart vanaf 45.895 euro. Die laatste heeft een fiscale waarde van 44.900 euro en daarmee vallen beide auto’s nog binnen de subisidiegrenzen.

Geef je niet om gratis geld, maar wil je er nog luxer bijzitten, dan is er van de 217 pk versie ook nog een Premium en een Premium Sky uitvoering voor prijzen vanaf respectievelijk 49.995 euro en 51.195 euro. De Premium (Sky) heeft bovenop de uitvoering eronder een Bose audiosysteem, een 360 graden camera en lederen bekleding.

Deze beide topversies staan standaard op 19 inch wielen, maar wil je toch de 514 kilometer rijbereik dan kun je kosteloos ook de 17 inch wielen krijgen.

Concurrentie

Wat is er dan nog meer te koop als je in dit segment een elektrische auto aan het shoppen bent? Nou bijvoorbeeld bij het zustermerk Kia, waar de Niro EV in het aanbod zit. Die heeft een rijbereik van 460 kilometer en is er vanaf 44.795 euro.

De Volkswagen ID3 is ook net vernieuwd en heeft een rijbereik tot 559 kilometer, maar wil je binnen de subsidie grenzen shoppen dan is er een Pro versie met een actieradius van 429 kilometer en een Pro Business versie met 427 kilometer. Die kosten respectievelijk 42.690 euro en 44.990 euro.

Maar ook een BYD Atto 3 is een goed alternatief. Die is er vanaf 42.998 euro en heeft dan een actieradius van 420 kilometer.