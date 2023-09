Hyundai en Kia roepen 3.370.000 auto’s terug vanwege brandgevaar

Dat is een flink aantal. Daarom roepen Hyundai en Kia al die exemplaren terug voor een fix.

Terugroepacties zijn van alle tijden. Een fabrikant doet enorm zijn best om de perfecte auto te bouwen. Maar net zoals er een graatje in je visstick kan voorkomen, kan er ook iets mis gaan met een auto. Dat hoeft overigens niet direct aan de fabrikant in kwestie te liggen, soms is het een afwijking bij een toeleverancier of de toeleverancier van de toeleverancier. Ja, die moeten ook grondstoffen hebben natuurlijk.

We behandelen hier niet alle terugroepacties, simpelweg omdat het er te veel zijn. Maar vandaag maken we een uitzondering, want het aantal auto’s dat teruggeroepen moet worden is enorm hoog. Het gaat om producten van Hyundai en Kia. Die roepen namelijk 3.370.000 auto’s terug, 3.37 miljoen! Dat meldt Reuters.

Hyundai en Kia roepen auto’s terug vanwege brandgevaar

De reden waarom is best serieus, want het zou gaan om eventueel brandgevaar. Volgens de Amerikaanse veiligheidswaakhond NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) is het verstandig om je auto buiten te parkeren totdat ze de fix hebben ontvangen.

De fout zit ‘m in een foutieve remleiding. niet dat de auto’s niet goed remmen (dat doen ze wel), maar vanwege lekkage van remvloeistof. Het aantal auto’s dat ermee te maken heeft gehad, is in verhouding erg laag. Er zijn 17 gevallen bekend met een Hyundai en 10 gevallen met een Kia. In geen van de gevallen gaat het om een crash en is er geen sprake van persoonlijk letsel.

Voornamelijk voor VS

Moeten wij ons zorgen gaan maken? Nou, nee, niet echt. Als we even kijken naar het lijstje van modellen die er last van hebben, gaat het voornamelijk om Hyundai’s en Kia’s voor de Amerikaanse markt, zoals de Borrega, Cadenza, Forte, K900 en Rondo. De Rio, Optima en Sportage zijn hier wel geleverd.

Bij Hyundai gaat het om de Accent, Azera, Elantra, Equus, Genesis Coupé, Santa Fe, Sonata, Tucson, Veloster en Veracruz.

Als we kijken naar het terugroep-register van de RDW, dan zien we geen terugroepactie in Nederland.

De woordvoerder van Kia Nederland geeft aan dat het vooralsnog geen Kia’s in Europa lijkt te raken.

De woordvoerder van Hyundai Nederland geeft aan dat deze recall voor ons land niet van toepassing is

Imagecredits: blauwe Genesis Coupé op Nederlandse platen door @mcstradale8 via Autoblog Spots.