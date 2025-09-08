IAA 2025 video – CUPRA Raval, Skoda Epiq, Audi Q3 Sportback

Welkom bij deel 2 van de IAA 2025 in München!

In deze aflevering nemen we je mee langs de nieuwste primeurs van Volkswagen, Cupra, Skoda, Audi en meer. Volkswagen presenteert de ID.Polo GTI, een volledig elektrische Polo op het nieuwe MEB Plus-platform. Met een bereik van zo’n 440 kilometer en een vanafprijs rond de 25.000 tot 30.000 euro wordt dit hét betaalbare instapmodel.

De lancering staat gepland voor 2026, precies 50 jaar na de eerste Polo. Naast Volkswagen zien we ook de Cupra Raval, die zelfs in de basisversie sportieve features krijgt zoals progressive steering en een verlaagd onderstel. Cupra lijkt zich steeds meer te profileren als het sportieve alternatief binnen de Volkswagen-groep.

Skoda laat de Epic zien, een compacte elektrische SUV met een volledig nieuwe designtaal, fysieke knoppen in het interieur en een range van zo’n 425 kilometer. Ook opvallend: Skoda luistert weer naar klanten door praktische bediening terug te brengen.

Vergeet ook niet om deel één te bekijken.