Autoblog.nl

Video: Motorrijder kan nog een lesje gebruiken

Auteur: , gepost om Reageer

Lekkere actie

Inhalen in een bocht is al fout en dan ook nog eens de controle verliezen over je motorfiets. Dan zeggen we: man, man, man.

Bekijk ook deze video: Man heeft geen tijd voor de overweg

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken