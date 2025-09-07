VIDEO: VW ID. Polo, Audi Concept C, VW ID. Cross – IAA 2025

Welkom vanaf de IAA 2025 in München!

Waar in dit eerste deel de Volkswagen Group en de bijbehorende merken hun nieuwste modellen laten zien. Dit jaar draait veel om elektrische innovaties en toekomstvisies. Volkswagen belooft vanaf 2026 een reeks compacte EV’s vanaf €25.000.

Denk aan de ID.Polo, Skoda Epic, Cupra Raval en vooral de ID.Cross – de elektrische tegenhanger van de T-Cross. Met een actieradius van rond de 400 km, 211 pk en voorwielaandrijving moet dit hét instapmodel worden voor stadsrijders.

Audi komt met een opvallend studiemodel: de Audi Concept C. Deze elektrische sportwagen vult het gat tussen de verdwenen TT en R8. Met inspiratie uit de klassieke Auto Union Type C en A6-designlijnen oogt hij strak en minimalistisch. De wagen deelt zijn platform met Porsche’s Cayman/Boxster EV’s en belooft de voorloper te zijn van nieuwe Audi sportmodellen.

Uit Amerika komt de verrassende Scout EV, een retro-achtige maar hypermoderne pick-up. Met 250 km elektrische range en een range-extender combineert hij het beste van twee werelden – ideaal voor de Amerikaanse markt.

En dan is er nog brute kracht: de nieuwe Porsche 911 Turbo S (992.2). Een hybride twin-turbo setup levert 711 pk, 0-100 in 2,5 seconden en een topsnelheid van 321 km/u.

Tot slot zagen we de toekomst van autonoom rijden met de ID.1 bus vol sensoren, en zelfs een kleurrijke hommage aan Bob Marley’s oude VW T2.