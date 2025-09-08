Golf-rijder opgelet: dit moet jouw volgende hatchback worden

Deze C-segmenter moet de Europese markt gaan veroveren.

Wie had het ooit gedacht: in een fusie van PSA en FCA is het een nieuw, onbekend Chinees merk dat furore maakt. En toch draait het daar nu op uit. Waar Alfa Romeo, Maserati en Lancia het laten afweten, gaat het met Leapmotor bijzonder lekker.

Dit momentum wil het Chinese Stellantis-merk graag vasthouden. Het wapen tegen irrelevantie is een elektrische C-segment hatchback voor Europa die een van de bekendste auto’s ter wereld, de VW Golf, moet voorbijstreven. Maak kennis met de Leapmotor B05.

De elektrische Golf voordat er een elektrische Golf is

Je vraagt je misschien af waarom we het model B05 noemen als er Lafa 5 op de auto staat. Die tweede naam is de modelnaam die Leapmotor thuis in China gebruikt. Bij ons gaat de hatchback in de showrooms staan als B05.

Natuurlijk ziet ook dit model het levenslicht op de IAA in München. Helaas weten we nog niet bijster veel van de elektrische hatchback. Technische specificaties? Die komen nog wel. Een prijs? Hebben we nog niet voor je, maar betaalbaarheid zou wel hoog in het vaandel staan.

Leapmotor steekt niet onder stoelen of banken dat de Golf, de concurrent is. Het merk heeft het over een ”sportief ogende” C-hatchback waarvan een van de vier kernprincipes ”wendbare rijeigenschappen” is.

Het sportieve uiterlijk komt volgens mij maar op een paar plekken tot uitingen. De koplampen kijken boos, er zitten grote luchthappers in de voorbumper waar een splitter onder hangt, maar dat was het dan wel weer. Naar mijn mening is ‘ie wat te bolvormig om écht sportief te zijn. En de kabouterspermawitte kleur van het IAA-showmodel voelt nou ook niet ‘klaar voor de Nürburgring’ aan.

Wat dan wel weer prettig is, is dat de Leapmotor een stukje groter is dan zijn rivaal. De B05 is 4.430 mm lang, 1.880 breed en 1.520 hoog. Alle drie afmetingen die groter zijn dan de huidige Golf (4.252 x 1.789 x 1483). Hij staat op 19-inch lichtmetalen velgen, wat dan weer net zo groot is als bij de Golf 8.5.

B05 GTI?

Het doel van de hatchback van Leapmotor? ”De Europese markt voor compacte EV’s vervoren.” Da’s geen kattenpis. Hopelijk ziet Leapmotor in dat een sportversie van de B05 daarbij kan helpen. Zijn grote broer – de C10 – heeft al zo’n sportievere AWD-versie met 585 pk die in vier seconden aan de 100 km/u kan zitten. Nu zal de hatchback niet zomaar dezelfde elektromotoren krijgen, maar toch: het toont aan dat Leapmotor serieuze vermogens- en acceleratiecijfers kan overleggen.

