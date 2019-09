IAA is zowat ten einde, maar wél gezellig op de fiets erheen!

Deze editie van de IAA was geen daverend succes, maar dat is niet de schuld van de beurs zelf.

Het is weer achter de rug, de Internationale Automobilausstellung, beter bekend als IAA, in Frankfurt. Dit tweejaarlijkse evenement is samen met de autoshow van Genève de belangrijkste autobeurs van elk jaar. In Frankfurt staan meestal de Duitse automerken centraal en dat is één reden waarom de beurs van dit jaar ‘tegenviel’: de lijst met afzeggingen. Er was slechts een handjevol niet-Duitse automerken wat aanwezig was op de IAA dit jaar. De opkomst van de Duitse merken en concerns was verder ook niet daverend, wat de lezers – gezien de reacties op dit artikel – met ons eens zijn.

Het Verband der Automobilindustrie (VDA), de organisatie achter de IAA, presenteert de cijfers en is verrassend optimistisch. Dat is de draai die je eraan geeft, de harde cijfers liegen er niet om. Ter context: in 2015 kwamen er in totaal 931.700 mensen naar de Frankfurtse autoshow en vanaf toen kelderde de interesse als een baksteen. De editie van 2017 kreeg namelijk 810.000 bezoekers en toen was er al sprake van ‘het einde’. Dat einde is dan nu écht nabij, de editie van dit jaar trok 560.000 bezoekers. VDA probeert er nog zoiets van te maken dat ‘de online- en digitale mogelijkheden nu interessanter worden dan ooit’ maar dat is de harde waarheid: door het feit dat je niet naar een beurs hoeft om nieuws te zien, maar gewoon Autoblog kan bezoeken, bieden de beurzen bijna geen interessant nieuw aspect meer. Automotive News Europe spreekt zelfs met een topman van Opel die de kans niet eens heel klein acht dat er in 2021 geen IAA komt.

Om nog maar te zwijgen over de inhoud van de beurs. De dominante positie is wederom ingenomen door GreenPeace en hun demonstraties om de auto-industrie, met name de Duitse, bewust(er) te maken van hun CO2-uitstoot. Daarnaast is één van de grote toegangswegen naar de beurs afgesloten zodat klimaatbetogers op de fiets richting de beurs konden, zo meldt NOS. Ook al stond de beurs bomvol met elektrische auto’s, veelbelovende concepts en allerlei vormen van ‘een schone toekomst’. Maar de groene activisten richten zich daar niet op. Zij richten zich op het enorme assortiment SUV’s wat er vanzelfsprekend dit jaar ook weer stond. Gezien het feit dat elektrisch rijden nog niet gemeengoed is, rijdt men nog steeds graag benzine- of dieselauto’s: voornamelijk SUV’s. Dat moet al helemaal stoppen, aldus GreenPeace.

Kortom: weinig bezoekers en het gros van de bezoekers die wél kwamen, kwamen meer om een statement te maken. Je hoeft niet meer naar de IAA te komen voor het laatste nieuws en de industrie lijkt zich dat te beseffen. Als je naar de IAA in 2019 bent geweest: het was misschien niet indrukwekkend, maar het zou wel eens de laatste keer geweest kunnen zijn.