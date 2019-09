Suzuki Swift nu ook als ‘AMG 63 S’

Helaas geen blubberdikke Biturbo V8 voorin, wel iets anders wat hij gemeen heeft met het Duitse sportlabel.

De modellenstrategie van Suzuki is stiekem erg slim. Het imago van een bepaalde auto kan compleet om zeep geholpen worden door verkeerde marketing. Vooral in het A-segment gaat dat wel eens mis: door de betaalbaarheid moeten de kleintjes vooral jongeren aanspreken, maar het zijn dan juist de ouderen die een goedkoop koekblik willen hebben. Suzuki heeft in hun nieuwe gamma een scheiding gemaakt tussen die twee groepen. De Celerio en Ignis zijn de pientere en de coole in het A-segment, de SUV-kopers kunnen voor de intelligente – doch ietwat saaie – S-Cross of leuke(re) Vitara gaan. In het B-segment is één van de keuzes bezweken, misschien wel vanwege het succes voor Jan en Alleman van het alternatief: je kunt de slimme doch saaie Baleno niet meer bestellen, zijn ‘coole broertje’ wel: de Swift.

We verbieden niemand om een Swift te kopen op basis van een gegeneraliseerde groep, maar we durven wél te stellen dat mensen die van lekker hoeken houden de Swift waarschijnlijk geen straf vinden om in te rijden. De auto is beschikbaar met een paar kleine motoren, maar door het leeggewicht van minder dan 1.000 kg(!) kun je elke pk uit die motor op zijn donder geven. Voor de échte petrolhead is er de Swift Sport, die ook deel uitmaakt van de Autoblog Garage. Overigens is de auto door zijn leeggewicht geen Roemeense gevangeniscel, je krijgt een redelijk aanbod gizmo’s en luxe opties. Het moet gezegd worden, op het gebied van afwerking en materiaalgebruik is de Swift meer prijspakker dan luxepaard. Een ruimtewonder is het evenmin, maar wederom gezien zijn segment is het allemaal geen schande.

Tot zover de redenen waarom je een Swift zeker niet moet overslaan als je een goedkoop en leuk autootje wil, over naar de orde van de dag. Uiteraard (gezien zijn segment erg logisch) is de Swift standaard uitgerust met voorwielaandrijving. Suzuki brengt daar verandering in met de nieuwe Swift AllGrip. Dit is de benaming van Suzuki voor vierwielaandrijving. De overeenkomst met een Mercedes-AMG 63 S is het feit dat de auto niet te allen tijde een 50/50 krachtverdeling op de voor- en achterwielen heeft, het is eerder het voorwielaandrijvingssysteem wat we al kennen, met de mogelijkheid om extra grip naar de achterwielen te sturen in het geval van gripverlies. Net zoals Mercedes, maar bij hun is het meer op achterwielaandrijving georiënteerd.

De AllGrip-versie van de Swift is per direct leverbaar. Met de 1.2 hybridemotor en AllGrip ben je 19.899 euro kwijt. De Swift Style 1.2 AllGrip gaat weg vanaf 21.199 euro. Overigens leuk om te vermelden: elke Suzuki die nu bij de dealer staat is leverbaar met AllGrip. De basis, AllGrip Auto, is voorwielaandrijving met ondersteunende achterwielaandrijving, op de Vitara en S-Cross kun je AllGrip met verstelbare rijmodi kiezen en de meest geavanceerde versie, AllGrip Pro, is weggelegd voor de Jimny en voegt lage giering toe aan het pakket.