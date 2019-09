Kan de BMW X4 met AC Schnitzer delen wél door de beugel?

Ieder zo zijn ding.

Van alle modellen die BMW momenteel in zijn gamma heeft, behoren de SUV-coupe’s toch wel tot de lelijkere zijde van het spectrum. Hoewel over smaak natuurlijk niet valt te twisten, moet je een vrij specifiek gevoel voor stijl hebben om de X4 en X6 in hun volledigheid te waarderen. Wordt dit eenvoudiger, wanneer ze bijvoorbeeld met stukken van AC Schnitzer zijn uitgerust?

Wellicht, maar de kans dat klanten van BMW-verdeler Abu Dhabi Motors waarschijnlijk gewoon een dikke Bimmer willen kopen, is aanzienlijk groter. En dan vinden ze in deze X4 M40i een prima optie. De M-versie van de X4 is gehuld in een fraaie kleur: Flamenco Red om precies te zijn.

The BMW X4 M40i in stunning Flamenco Red and Black interior fitted with AC Schnitzer kit – front lip, roof spoiler and… Geplaatst door BMW Abu Dhabi Motors op Donderdag 12 september 2019

De BMW X4 mag dan voorzien zijn van AC Schnitzer onderdelen, hij blijft nog vrij subtiel, in tegenstelling tot sommige andere creaties van het merk. Het pakket dat op de auto is geplakt, voegt enkel een bumperlipje toe aan de voorzijde, een kleine spoiler op het dak en een meer opvallend exemplaar achterop de kofferklep. Daarnaast heeft hij koolstofvezel spiegels van M Performance. Binnenin vinden we zwart leer in combinatie met rode stiksels.

Daar we hier te maken hebben met de M40i, betekent het dat de auto wordt aangedreven door een 360 pk sterke zes-in-lijnmotor. Het drieliter turboblok is tevens goed voor 500 Nm, waarmee hij in minder dan 5 seconden naar de 100 km/u kan razen. Overigens valt de M40i nog wel onder het volwaardige M-model, die ruim 500 pk tot zijn beschikking heeft.