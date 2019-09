IAA 2019: onze toppers en floppers van de beurs

Als een Cerberusesque monster met ongekend veel koppen togen we afgelopen week naar Duitsland om de IAA te doorgronden. Dit zijn onze bevindingen.

Tsja, wat valt er eigenlijk nog te beleven op zo’n ouderwetse beurs in autoland anno 2019? Dat is ook wel een beetje de vraag die zich steeds meer opdringt bij elke grote beurs. Vroeger was het hét platform waar de grote jongens hun producten aan de pers en het publiek toonden, maar das war einmahl. Niet alleen voor primeurs kiezen de fabrikanten tegenwoordig liever zelf hun eigen momentje, in groten getale komen ze ook niet eens meer opdagen om potentiële klanten kennis te laten maken met hun bestaande producten.

Het lijstje met merken dat niet vertegenwoordigd was op de beurs lieten we al eerder de revue passeren, maar bij deze noemen we ze nog maar een keer. Abarth, Alpine, Alfa Romeo, Aston Martin, Cadillac, Chevrolet, Citroën, Dacia, DS Automobiles, Jeep, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota én Volvo stonden niet op de kaart. Daarmee hadden we flop nummer één bij voorbaat al te pakken. Flop nummer twee volgt hieronder nog. Maar laten we niet meteen vol in het negatieve schieten. Eerst maar eens noemen wat ons wel kon bekoren en wat we ‘wel oké’ (lees: een tikje meh) vonden. Een bloemlezing.

Top 1: Alpina B3 Touring

Tussen al het elektrogeweld werkte deze Alpina als een verfrissend briesje na een flink stuk over de beurs benen naast noest arbeidende medejourno’s. De Alpina B3 is ‘gewoon’ weer een dikke BMW, met een dikke zes-in-lijn (462 pk) en een dikke dekoset die je eventueel ook achterwege kan laten. Voor de Alpina-haters: je kan ‘m nu ook krijgen met een andere set velgen dan de overbekende 20-spakers. Die nieuwe set lijkt dan wel weer op de velgen die Alpina ook circa vijftien jaar geleden aanbood op auto’s als de Z8. Het moet wel een beetje traditioneel blijven natuurlijk, want dat is wel zo verfrissend.

Top 2: BMW 4-serie concept



Wat een apparaat! Oké er zitten nog steeds wat veel lijntjes op, maar voor de rest is alles prima voor elkaar, met name de proporties. Kijk maar eens naar die buitengewoon korte frontoverhang. Genieten. De grille? Tsja, die is wel wat groot natuurlijk. Schokkende onthulling: ik stoor me er niet eens zo aan in dit geval. Heb je die kleine frontoverhang gezien? Wow. De kleur is trouwens ook erg stijlvol gekozen.



Top 3: Land Rover Defender

We waren bang dat Land Rover van de Defender iets teveel een SUV zoals alle andere in het eigen gamma gemaakt had. Maar in ieder geval op het oog is het toch wel een prettig apparaat geworden dat het origineel recht doet. De ‘steelies’, de kleurschema’s, het vierkante design, het achterwiel achterop: het werkt gewoon. Puik werk van Land Rover.

Top 4: de BMW X6 in Vantablack

Nóg een BMW bij de toppers? Ja, maar dan wel om de omgekeerde reden. Vantablack is de ultieme oplossing voor doorgeslagen BMW-design. Geniaal dat iemand bij BMW dit er door heeft weten te krijgen puur om Adrian van Hooydonk te trollen.

Meh 1: Porsche Taycan Turbo

Het was even twijfelen. De Taycan had ook bij de toppers kunnen staan, maar er zit een klein randje nét niet aan. Wat dat dan is? Het exterieur is oké maar net als bij veel Porsche’s die geen 911 heten een beetje generiek. Het interieur doet me qua vorm op een goede manier aan dat van de 928 denken, maar dat alles bestaat uit schermen vind ik persoonlijk een slecht idee. Tenslotte is er nog de naam ‘Turbo’. Nee. Gewoon nee.

Meh 2: Lamborghini Sián

Net als bij de Taycan geldt hier een beetje ‘ja het is wel gaaf, maar is het echt zóó gaaf? (maakt handbeweging als een visser die uitlegt hoe groot zijn vangst was)’. Wederom valt het antwoord lichtjes door naar de negatieve kant. De Sián lijkt een beetje op het resultaat van een hete nacht tussen een Diablo (de minst gave Lambo in de V12-lijn tot nu toe) en Ken Okuyama’s Kode Zero van enkele jaren geleden. Op zich zou dat best goed af kunnen lopen, maar de Sián is net voorbij de hybrid vigor geschoten en terechtgekomen op een mager zeventje. En ook deze naam is niet echt geweldig gekozen, wel? Hopelijk komt Lambo voor de échte opvolger van de Aventador met iets mooiers op de proppen.

Meh 3: Volkswagen ID.3

Ja, wat moet je erover zeggen. We weten het niet eens zo goed. En dat zegt dan eigenlijk misschien wel alles. De ID.3 is de definitie van ‘meh’. Generiek design van binnen en van buiten, specs zoals ongeveer bij elke EV…Heel warm worden we er vooralsnog niet van. Dat voorspelt niet veel goeds voor de spirituele opvolger van de Kever en de Golf, maar misschien moet de ID.3 nog groeien. Die voorouders hebben natuurlijk decennialang de tijd gehad voor hun mythevorming. Het is logisch dat de ID.3 daar nu nog niet aan kan tippen.

Meh 4: alles is elektrisch, maar de beurs loopt op die manier nog een beetje voor de muziek uit

Loop je door de hallen van de beurs dan gaan je haren recht overeind staan. Niet per se omdat je kippenvel krijgt van geweldig mooie designs op elke stand, maar meer omdat er zoveel auto’s met dikke (en minder dikke) batterijen staan dat de bliksemschichten je om de oren vliegen. Loop je dan echter naar buiten, dan zie je stinkdiesels en Golf TSI-tjes. Moeten fabrikanten dan maar gewoon op de oude weg doorgaan? Tuurlijk niet, maar voor nu is de binding tussen de beursvloer en de realiteit gevoelsmatig nog een beetje zoek.

Flop 1: al die merken die er niet waren

We hebben het al aangestipt in de intro: beurzen bloeden langzaam dood.

Flop 2: alles is SUV



Of in ieder geval bijna alles. De Chinezen. De Cupra’s. De Ford Puma. Achteraf hebben we nog even gezeten met een echte Puma voor een diepte-interview over deze ontwikkeling. Bovenstaande was diens begrijpelijke reactie. Geeuw.

Flop 3: de volledige achterban van GroenLinks is op visite gekomen

De autohaat-brigade heeft de IAA aangegrepen om in groten getale te protesteren tegen iets. Wat precies snappen we niet zo goed, want bijna de hele beurs bestond uit EV’s. Misschien was het protest gericht tegen de IAA an sich, of gewoon tegen auto’s in het algemeen. Het is allemaal wel een beetje gek. Maar goed, elk excuus is een goed excuus om een paar wegen te blokkeren met fietsen en lekker te rellen natuurlijk.

Volgens de langharige werkschuwe relschoppers zelf waren ze met 25.000 man. Volgens de politie waren het er eerder 15.000. Een ding is zeker: de lokale vegetarische slager zal een goede dag gehad hebben. Misschien kan ‘ie de winst opzij zetten om te sparen voor zo’n lekkere benzineslurpende Alpina B3…

Conclusie:

Zoals vaak wordt de beurs grotendeels bepaald door het heetste nieuws wat er te vinden is. je kan erover twisten wat dat dan is dit jaar, maar de Taycan en ID.3 zijn waarschijnlijk wel auto’s die velen zullen noemen. Beide hebben een beetje dat ‘ja, op zich wel oké’ sfeertje om zich heen hangen. Écht wild enthousiast word je er niet direct van. Althans wij niet. Maar misschien kijken we over een aantal jaar terug en moeten we concluderen dat dit het echte ‘omslagpunt’ was voor de industrie. Ga jij een ID.3 kopen en daar op die manier aan bijdragen? Heb je nog andere meningen die je wil spuien over de beurs en het leven? Laat het weten, in de comments!