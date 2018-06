Ichiban! Japanse politie regelt rijst-raket

Ja, dat wordt zweten in je AE86 om de lange arm te snel af te zijn.

Als we een seconde vergeten dat de verkeerspolitie ons liefhebbers vooral peperdure boetes voorschrijft, is het idee om onze ordehandhavers te voorzien van mooi metaal best wel tof. Zeg nou zelf, die Rijkspolitie Porsches van vroeger hebben toch nog steeds een zekere aantrekkingskracht, niet? Bovendien dwingen ze gevoelsmatig toch wat meer respect af dan een Touran, B-Klasse of Audi A6 sjoemeldiesel (video).

Het verdient extra bonuspunten als de hermandad een dikke bak uit eigen land uitzoekt om criminelen de pas af te snijden. Amerikanen in een Dodge Charger met een HEMI, De Polizei in een Porker, Italianen in een Lambo, het heeft wel wat.

De Japanse dienders uit het Tochigi Prefecture kunnen zich nu in dit lijstje voegen met hun eigen Godzilla. Belastingbetalers hoeven zich overigens geen zorgen te maken, de R35 is een gift van een welgestelde zakenman uit de regio. Maar puur een PR-stuntje is de GT-R in politie livery daarmee niet, want de auto wordt gewoon opgenomen in de vloot van de lokale autoriteiten. Initial D je daar maar eens onderuit als opgeschoten driftjong.