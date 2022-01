Politie pakt 16-jarige Porsche joyrider in Utrecht

De 16-jarige joyrider had geen rijbewijs en had vanzelfsprekend niets te zoeken achter het stuur van de Porsche in Utrecht.

Een sportieve auto huren. Dat is leuk en natuurlijk wil je dan met je vrienden op stap. Ik zou dan leuke B-wegen opzoeken, maar in dit geval kozen de huurders ervoor om in het pittoreske Utrecht te gaan rijden. De verantwoordelijke huurder zat zelf echter niet achter het stuur, maar liet een 16-jarige achter het stuurwiel plaatsnemen. Deze tiener beschikte niet over een rijbewijs en in dat geval heb je het over joyriden.

Porsche joyrider

De 16-jarige joyrider in de gehuurde Porsche liep tegen de lamp. Want in plaats van de toegestane 50 km/u te rijden werd er dubbel zo hard gesjeesd met de Porker. De politie kreeg de groep in de smiezen en klokte de bestuurder op een snelheid van 92 km/u. Een forse overtreding. Helemaal als je nog geen rijbewijs hebt en in dit geval dus niets achter het stuur van de Porsche te zoeken hebt. In plaats van de held uit te hangen werd gehoor gegeven aan het stopteken van de politie. In elk geval nog iets positiefs.

In plaats van netjes te stoppen langs de kant, stopte de 16-jarige de Porsche midden op de rijbaan. Vervolgens sprong de tiener achterin de auto, in de hoop dat de politie achterlijk zou zijn. Dat waren de agenten niet en hadden donders goed in de gaten wat hier gaande was.

De Porsche joyrider kreeg drie boetes aan zijn broek. Wat voor boetes valt niet op te maken uit het RTV Utrecht artikel, maar je kunt het zelf wel invullen. In elk geval rijden zonder geldig rijbewijs en een forse snelheidsovertreding. In het voertuig zaten nog drie andere inzittenden. Twee minderjarigen en een volwassene. Laatstgenoemde was ook de huurder van de Porsche.