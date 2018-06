Autoblog advies: ruime reissedan met flinke motor voor +/- € 45k

Niks crossover, hip, SUV of stoer. Gewoon een lel van een auto met een lekkere motor voorin. Wat is er anno 2018 nog te krijgen?

Een dinosauriër. Aan aanstaand anachronisme. De laatste der mohikanen. Dat is waar AB-lezer Huub naar op zoek is. Althans, zo omschrijft hij het zelf. Hij mag binnenkort een nieuwe leaseauto uitzoeken. Harstikke mooi natuurlijk. Veel collega’s van Huub zijn overgegaan op zo’n kekke crossover. Je kent ze wel: Skoda Kodiaq’s, Nissan Qashqai’s en Peugeots 3008. Huub heeft er zelf niet zoveel mee, op dit moment rijdt hij in een Volkswagen Jetta. Daarover is hij redelijk tevreden, alhoewel het wel iets ruimer mag. Zijn vrouw wil heel graag een Tiguan, maar Huub houdt niet van de hoge zit en de rijeigenschappen. Lager is beter.

Wat zoekt Huub dan precies? Het moet een sedan zijn, een liftback mag ook, maar geen stationwagon. Qua opties hoeft het niet zo heel bont te zijn. Wat er in moet zitten zijn een groot navigatiesysteem, climate control en cruise control. Een automaat is een pré, maar niet verplicht. Huub heeft liever een grotere motor, dan enorm veel uitrusting die hij naar eigen zeggen toch maar een keer of twee gebruikt. Daar heeft de beste man een punt. Als Huub rijdt, zijn het vaak lange stukken op de snelweg, zowel in Nederland als in Duitsland, België en Oostenrijk. De auto hoeft echt niet een abonnement op de linkerrijstrook te hebben, maar het is wel lekker dat je vlotjes kunt inhalen en invoegen. Omdat dieselen tegenwoordig niet heel populair is, moet het een auto op benzine zijn, een hybride mag eventueel ook, ondanks het relatief hoge jaarkilometrage. Op aanraden van zijn broer was Huub zelf aan het kijken naar een Toyota Avensis. Of wij daar iets van vinden? Maar natuurlijk.

Zijn wensen en eisen zijn te vinden in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Volkswagen Jetta Koop / lease: Lease Zakelijk / privé: Beide Budget: 750 - 800 per maand. Ook afhankelijk van de bijtelling. Jaarkilometrage: Ongeveer 35.000 per jaar Brandstofvoorkeur: Ondanks kilometers gewoon benzine (of hybride) Reden aanschaf andere auto: Jetta loopt uit de lease Gezinssamenstelling: Verloofde + drie kinderen van 6, 8 en 11 Voorkeursmerken /modellen: Toyota Avensis, No-go modellen / merken: C-segment modellen, auto's met te weinig vermogen

Toyota Avensis 1.8 VVT-i Dynamic Aut. (T270)

€ 38.665

€ 715 p.m.

Zelf gaf Huub aan te kijken naar een Toyota Avensis. Aan ons de vraag of dat ook wat is? Ja en nee. In principe voldoet de auto op alle punten. De Avensis is redelijk ruim, compleet en comfortabel. Het is op geen enkel vlak een uitschieter, maar stelt ook nergens in teleur. Wat je wel merkt is dat de tand des tijds enorme vat heeft gekregen op deze auto. De basis van de auto stamt uit 2009 en dat merk je. Voorbeeld: de motor is nog een ‘gewone’ 1.8 zonder turbo. Qua prestaties hoef je geen wonderen te verwachten. Een grotere motor is niet (meer) leverbaar. Ook is de automaat, een traploze CVT, niet meer de modernste. De Toyota Avenis is echter een geweldige auto om als occasion te zoeken, mede dankzij de grote mate van betrouwbaarheid, maar om te leasen: nee. Dan zijn er betere opties. Als het uit Japan moet komen, is de Mazda 6 nog altijd een goede aanbieding, die ook iets beter rijpt en rijdt dan de Toyota.

Ford Mondeo 1.5 EcoBoost Titanium Lease Edition (CD391)

€ 38.055

€ 750 p.m.

De Mondeo is eveneens niet meer de jongste, maar deze auto komt toch echt een stuk moderner over dan de Avensis. Zo beschikt de Mondeo over een zeer verse 1.5 Ecoboost motor, goed voor maar liefst 160 pk en 240 Nm. Dat is 60 Nm meer dan bij de Avensis, bij een veel lager toerental. Dat merk je absoluut tijdens het rijden met de Mondeo. Qua uitrusting levert de Mondeo in deze uitvoering meer dan je ooit nodig zult hebben. Een automaat is echter niet mogelijk. Dat is op zich niet erg, want de Mondeo-transmissie staat bekend als uiterst prettig in de omgang, in tegenstelling tot de verouderde automaat die op de Vignale leverbaar is. Dan heb je wel meteen de 203 pk sterke 2-liter EcoBoost, maar die auto is aanzienlijk duurder.

Peugeot 508 Blue Lease Active Puretech 180 Aut.

€ 44.300

€ +/- 750 p.m. (zie tekst)

De nieuwe Peugeot 508 is de laatste toevoeging in de middenklasse en de Fransen hebben het ditmaal niet subtiel aangepakt. De 508 is gewoon een plaatje om te zien, met name die achterkant is bijzonder fraai. Nu zijn de meeste afbeeldingen van dik aangeklede ‘GT’-modellen, maar feit is dat het design lekker afwijkend is van de concurrentie. Dat geldt ook voor het interieur. Je moet de ‘Active’ overslaan, dat is de instapper die een navigatiesysteem moet ontberen. De ‘Allure’ heeft deze voorziening wel. Qua aandrijflijn zit het wel snor bij de 508: minimaal heb je een 1.6 motor met 180 pk die gekoppeld is aan een achttrapsautomaat. De leaseprijs is gebaseerd op de vorige 508. De nieuwe is qua aanschaf eens stukje prijziger, maar zal iets minder afschrijven. Dus zie het als een grove indicatie.

Skoda Superb 1.8 TSI Greentech Style Business DSG (B8, 3V)

€ 42.770

€ 775 p.m.

De Superb is typisch zo’n auto die op papier erg goed scoort. De auto kent namelijk eigenlijk geen grote, wezenlijke nadelen. Ten eerste de ruimte: die is immens. De Skoda Superb is dermate ruim dat ‘ie het zelfs diverse E-sgment sedans lastig kan maken als het gaat om ruimte voorin, voor de achterpassagiers en kofferbak. Ten tweede de uitrusting, die is bij de Superb in ‘Style Business’ uitvoering dik voor elkaar. Je hebt geen bijzondere velgen of bodykit, maar navigatie, climate control en dergelijke zitten erop. Mocht je de Superb wel erg groot vinden, een achteruitrij camera en parkeerassistent zijn bij de prijs inbegrepen. De 1.8 motor is met 180 pk behoorlijk vlot. Tegenvallers? Zoals gezegd, niet echt wezenlijk. Er zit nogal weinig sjeu aan, zowel van binnen als van buiten wordt je er niet heel erg blij van.

Alfa Romeo Giulia 2.0T Super Aut. (952)

€ 42.170

€ 760 p.m.

Wil je iets meer een auto voor jezelf en iets minder voor de familie, breng dan eens een bezoekje aan de lokale Alfa-dealer. Qua benzinemotor zit je direct vast aan een 2.0T met 200 pk en een achttraps automaat plus achterwielaandrijving. De ‘Super’ voldoet perfect aan jouw eisen, alhoewel je de Giulia met gemak kunt aankleden waardoor de prijs opdrijft, maar het hoeft dus niet. De Giulia (rijtest) is niet de meest praktische auto en de ruimte is iets minder dan de andere auto’s op deze lijst, maar het is zeker niet zo dat het compleet waardeloos is. Kijk dus even of het je aanstaat. Je krijgt zoals gezegd er heel veel rijplezier voor terug, terwijl de meerprijs die je ervoor moet betalen er mee valt.

Volkswagen Passat 1.4 TSI Highline DSG (B8, 3G)

€ 41.895

€ 650 p.m.

Als je een klassieke middenklasser zoekt, kun je eigenlijk niet om de Passat heen. Het is niet voor niets de best verkochte auto in zijn klasse. Qua motorisatie is de 1.4 TSI meer dan prima met 150 pk, alhoewel meer vermogen in dit segment wel degelijk verkrijgbaar is. Daar staat tegenover dat de Passat uiterst strak in de markt is geplaatst. De leasemarkt welteverstaan. De prijzen liggen structureel lager dan bij de concurrentie, ondanks de relatief forse nieuwprijs. Dat komt (hoogstwaarschijnlijk) door de afschrijving die bij de Passat wat minder heftig is. In het budget kun je dus met gemak kiezen voor een ‘Highline’ uitvoering, die standaard het grote navigatieysteem heeft. De Passat is natuurlijk verwant aan de Skoda Superb. De Passat is minder ruim en biedt minder prestaties, alhoewel het verschil niet zo heel groot is. De Passat pareert met een hogere mate van verfijning. Zowel qua rijden en vooral in het interieur, dat tegen het premium-niveau aanschurkt.

Semi-Yolo: Volvo S90 T4 Momentum Geartronic

€ 49.315

€ 875 p.m.

Twee conclusies: de traditionele middenklasse lijkt langzaam maar zeker te verdwijnen en premium middenklassers als de Audi A4 en BMW 3 Serie zijn niet al te ruim. Een oplossing kan zijn om het dan juist een klasse hoger op te zoeken, zoals de Volvo S90 in T4 Momentum trim. Dat klinkt allemaal heel bijzonder, maar het is de meest basale versie van de Zweedse sedan. Ondanks dat de auto helemaal standaard is, zitten de door Huub begeerde attributen er gewoon op. Ook is 190 pk meer dan voldoende voor het dagelijkse verkeer, alhoewel je wel merkt dat de S90 een stukje zwaarder is dan de voorgaande auto’s uit dit lijstje. Qua rijden merk je overigens ook dat het een klasse hoger is. Het niveau qua comfort is enorm. Het verbruik ligt wel ietsjes hoger en je kan wel zien dat het een basisversie is, alhoewel dat in dit specifieke vraagstuk irrelevant is.

YOLO: Mercedes-Benz E200 9G-Tronic Business Solution

€ 54.199

€ 900 p.m.

Telkens een beetje erbij. We zijn nu al 100 euro bóven het budget aan het shoppen met deze Mercedes. Jazeker, ondanks dat ‘premium’ niet tot de wensen behoorde, is de Mercedes wel degelijk een optie als je net even wat meer wil. Ten opzichte van de S90 heeft de Mercedes-Benz E-Klasse een paar voordelen. Ten eerste de aandrijving, de Mercedes heeft deze op de achterwielen en dat geeft nog meer rust, met name in het stuurwiel. Ook is de balans aangenamer dan bij een voorwielaandrijver. De negentraps automaat van eigen huis is verschrikkelijk goed. Dit is een echte comfortsloep om hele lange afstanden mee te rijden, om dan vervolgens zonder een centje pijn uit te kunnen stappen. Opteer je voor de ‘Business Solution’ uitvoering dan zit alles erop wat je nodig hebt. Nadeel is de hoge prijs, ook in verband met de bijtelling. Een ander nadeel zijn slechte taxigrappen gezien de uitvoering. Vermijd trouwens de optielijsten, want dan wordt het al snel onbetaalbaar.