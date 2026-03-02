Iedereen kan jou stalken dankzij de bandenspanningssensor – zo werkt dat

Ja, dat moesten wij ook even twee keer lezen.

Er zijn van die dingen waarbij je ervan uitgaat dat het gewoon goed geregeld is. Waarschijnlijk heb je dat ook altijd gedacht van de bandenspanningssensor (TPMS). Hij meet de bandenspanning en geeft een melding als hij niet goed is. Niet meer, niet minder, toch? Fout, met een kleine omweg kan hij je locatie verraden.

Unieke code op afstand

Onderzoekers van het IMDEA Networks Institute vonden namelijk dat elke TPMS bij het communiceren met de auto een eigen unieke code meegeven. Logisch, want daarmee kan bepaald worden welke sensor waar zit. Helaas is die communicatie ook vrij makkelijk af te vangen door mensen buiten de auto.

Je hoeft geen raketgeleerde te zijn, om te kunnen bedenken dat het opvangen van deze signalen met unieke codes gebruikt kan worden om auto’s te volgen. De codes van vier banden kunnen relatief eenvoudig aan een auto gekoppeld worden. Met die specifieke informatie kan er een beeld kan een beeld gemaakt worden van waar auto’s zich bevinden. Ook zou er aan de hand van de extra informatie, zoals bandenspanning, opgemaakt kunnen worden om wat voor auto het gaat.

De onderzoekers bevestigden dit idee door op een vaste locatie meerdere ontvangers te plaatsen. Ze vingen in een periode van 10 weken meer dan 6 miljoen signalen op die ze aan 20.000 verschillende voertuigen wisten te koppelen. Hiermee kregen ze een beeld van hoe vaak de voertuigen de locatie bezochten en hoe ze erover bewogen.

Stalken is niet goed voor de privacy

Naast de overduidelijke privacyproblemen die uit dit onderzoek voortkomen, zijn er ook vragen te stellen over de veiligheid van automobilisten. Om een eenvoudig voorbeeld te geven: kwaadwillenden zouden vrij makkelijk dagelijkse bewegingspatronen kunnen vaststellen en misbruiken.

Volgens de onderzoekers zou het dan ook goed zijn als cybersecurityexperts zich over deze onbedoelde stalksensor zouden buigen en met een oplossing komen. Ook zouden ze het op prijs stellen als autofabrikanten en beleidsmakers er wat mee gaan doen. De sensor is ooit bedoeld voor veiligheid van de automobilist en heeft nu een bijwerking die precies het tegenovergestelde oplevert.