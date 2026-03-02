Gaat het allemaal weer goed met Tesla? Als we de cijfers mogen geloven lijkt dat er wel op. Of is er iets anders aan de hand?

De Europese EV-markt is net zo stabiel als een balancerende olifant op een dun gespannen koordje. Met andere woorden, de cijfers zijn elke maand anders. Maar soms zitten er wel dingen die opvallen. Aan Tesla deze keer. Want wat is er nou aan de hand? Hebben ze het verkooplek boven?

Nou, Tesla heeft afgelopen in februari het marktaandeel in Europa een stukje groter gemaakt. Dat betekent niet automatisch dat Tesla meer auto’s heeft verkocht, laten we daar direct duidelijk over zijn. Het kán wel, maar het kan ook dat de verkoop van andere merken harder daalde dan die van Tesla. Dat wordt later pas bekend. Maar feit is wel dat het marktaandeel vergoot is.

Met hoeveel moeten we je ook schuldig blijven, op dit moment is het feit dat het marktaandeel is vergroot de enige zekerheid die we hebben. Sorry.

Heeft Tesla het lek boven?

In de maanden vóór februari waren de cijfers van Tesla op ’n vriendelijkst gezegd wat wisselvalliger. Dat had onder meer te maken met levermomenten en modelovergangen, waardoor sommige maanden sterker uitpakten dan andere. In februari waren die schommelingen wat minder en dat vertaalt zich dus in dat marktaandeel.

De Europese EV-markt zelf blijft ondertussen in beweging. Verschillende merken winnen en verliezen per maand terrein, afhankelijk van beschikbaarheid, prijsacties en leveringen. Tegen die achtergrond is de stijging van het marktaandeel vooral een aanwijzing dat Tesla in februari weer wat steviger in de markt stond.

Of dat het begin is van een langere periode van stabielere of zelfs een betere verkoop, zal de komende maanden moeten blijken. Het zou best kunnen, er zijn gekkere dingen gebeurd. En wellicht heeft de oorlog in het Midden-Oosten ook wel een positief effect op de cijfers van Tesla in de nabije toekomst.

Genoeg om in de gaten te houden dus.

Oh ja, de foto boven het artikel is puur ter illustratie en nergens anders voor…