Hierdoor weet je zeker of je wel of niet met je EV op vakantie kunt gaan

Da’s namelijk nogal een heet hangijzer, met de EV op vakantie.

Het is een vraag die vrijwel iedereen met een EV bezighoudt; moet ik nou wel of niet met de elektrische auto op vakantie. Naast voordelen als een ‘smooth’ ritje en trekkracht voor de caravan en in de bergen zitten er ook nadelen aan. En welke dat zijn weten we natuurlijk allemaal.

Range en de mogelijkheden tot opladen onderweg. En als je eenmaal op je bestemming bent aangekomen, is het nog maar de vraag of je dáár wel kunt laden. En als dat al zo is, dan staan er misschien wel 20 auto’s voor je in de rij.

Om daar nou eindelijk eens een antwoord op te hebben bestaat Dat is een overzicht waarin campings in Europa worden beoordeeld op hoe geschikt ze zijn voor elektrische rijders. Niet op zwembad of animatie of vooraf opgezette glampingtenten met internet, bubbelbad en masseuses erin, maar puur op de aanwezigheid van laadpalen

Wel of niet met de EV op vakantie

De index kijkt onder meer naar het aantal laadpunten, de laadsnelheid en hoe makkelijk het is om daadwerkelijk te kunnen laden. Daarbij telt niet alleen mee of er een laadpaal staat, maar ook of die praktisch bruikbaar is tijdens een verblijf. Want dat zie je ook vaak, dat die paal er wel staat, maar het tot je grote frustratie niet doet.

EV-vakantie is niet over 1 nacht ijs gegaan en heeft duizenden campings meegenomen in de vergelijking. De verschillen blijken nog steeds groot. Sommige campings hebben meerdere goed werkende laadpunten, terwijl je bij andere bestemming geen enkele paal hebt en met mazzel kunt laden op een gewoon 220 stopcontact.

Wel mooi, steeds meer campings en appartementencomplexen bieden de mogelijkheid tot laden inmiddels aan. En ook onderweg komen steeds meer (snel)laders te staan. Maar in de ene regio zijn er meer palen dan in de andere.

Daarom is het zo fijn dat je nu vooraf kunt checken hoe het op jouw vakantiebestemming is. En of je dus met het vliegtuig moet, of lekker relaxed met je EV.

Succes met boeken alvast!