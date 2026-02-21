Jouw eigen auto van LEGO? Dankzij deze Nederlandse autoliefhebber kan het!

Jouw Golfje of M3 in LEGO-vorm? Kan gewoon!

Hoe oud we ook mogen worden, LEGO-bouwsets blijven voor ons onwijs leuk speelgoed. Zeker wanneer het interessante constructies betreft, zoals de LEGO-set van de Defender. Eén nadeel: van jouw Ford Focus of oude E30 zal LEGO niet snel een bouwset van maken. Gelukkig springt de Nederlander Lennart Hendriksze in dit gat.

Hendriksze is de trotse oprichter van 3DSupercarBricks. Via dit platform verkoopt de Nederlander op maat gemaakt LEGO-autosets. Zijn passie voor de steentjes begon al vroeg: ”Al vanaf jonge leeftijd was ik fanatiek bezig met het bouwen van auto’s in LEGO. Mijn interesse in auto’s is ontstaan door games zoals Need for Speed en door autoplatforms en blogs, waaronder ook Autoblog. LEGO was altijd mijn creatieve uitlaatklep.”

Zijn voorliefde voor auto’s kwam helemaal tot uiting tijdens zijn studie Engineering. Hier kwam hij in aanraking met het hoofdonderdeel van zijn concept: de 3D-printer. Hendriksze leerde er het hele proces van een voorwerp printen. Hij zegt: ”In eerste instantie begon ik met het namaken van velgen die niet beschikbaar waren binnen het bestaande LEGO-assortiment. Later zijn daar aanvullende custom onderdelen bij gekomen om specifieke details mogelijk te maken.”

Het beviel zo goed dat hij in 2020 de kans schoon zag om naast zijn opleiding zijn eigen bedrijf op te starten. Inmiddels is 3DSupercarbricks uitgegroeid tot 70 verschillende auto-ontwerpen. Het werk van Hendriksze blijft niet onopgemerkt. Zijn Instagram-kanaal heeft meer dan 100.000 volgers en miljoenen weergaven.

Zoveel mogelijk échte LEGO-stenen

”Belangrijk is dat mijn ontwerpen voor circa 99 procent bestaan uit officiële LEGO-onderdelen en ongeveer 1 procent uit custom parts. Hierdoor blijven de modellen in essentie LEGO, met de vrijheid om realistische details toe te voegen.”

Om je een beeld te geven: de sets van Hendriksze bestaan uit zo’n 1.000 LEGO-stenen en ongeveer 10 custom onderdelen. Samen vormen ze een auto van ongeveer 30 centimeter met een gewicht van 900 gram. Hieronder zie je bijvoorbeeld de Chiron Vision GT van Hendriksze naast de officiële LEGO Speed Champions-versie. Daarnaast kun je bij de Bugatti van de Nederlander de W16 wat beter aanschouwen.

Dit heeft zo zijn voor- en nadelen. Een nadeel is bijvoorbeeld de prijs van een custom LEGO-autobouwset. Daarover zo meer. Een voordeel is dan weer dat de ontwerpen van de Nederlander moeilijk te kopiëren zijn. ”Ontwerpen worden in deze markt regelmatig gekopieerd en in China nagemaakt, dus deze balans is voor mij essentieel.”

Hoe maak je een LEGO-set van een auto?

Hendriksze heeft een vast stappenplan om tot een bouwset te komen. Eerst analyseert hij de echte auto en kijkt hij naar de verhoudingen. Vervolgens maakt hij een digitaal en fysiek ontwerp waarna hij kijkt of er zelfgemaakte onderdelen nodig zijn. Nadat het prototype staat en is geoptimaliseerd, mag de klant bepalen of hij tevreden is met het resultaat. Als dat zo is, worden de echte LEGO-onderdelen verzameld en naar de klant opgestuurd.

De prijs van een op maat gemaakte LEGO-auto

We kunnen er kort of lang omheen draaien, maar je eigen auto van LEGO in de woonkamer hebben staan, is gewoon ontzettend gaaf. Helaas moet je er vrij diep voor in de buidel tasten. Een compleet nieuwe op maat gemaakte set kost minimaal 1.000 euro. Hoe verantwoord je zo’n prijs?

Gemiddeld is Hendriksze zo’n 200 tot 250 euro kwijt aan officiële LEGO-stenen. Vervolgens gaat er 60 tot 120 uur arbeid in ieder model zitten. Denk aan het ontwerp- en engineeringproces, meerdere kwaliteit- en bouwbaarheidstests en het stap-voor-stap maken van de bouwinstructies. Een voorbeeldje vind je hieronder van een Ford GT40 uit 1965 waar de LEGO-technicus nu aan werkt voor een Amerikaanse klant.

Eigenlijk zouden de kosten daardoor een stuk duurder uitpakken voor een op maat gemaakte auto. Om de kosten per klant wat te drukken, brengt 3DSupercarbricks, de set uit in een kleine oplage. ”Op die manier kan ik een deel van de ontwikkeluren spreiden, terwijl het model voor de opdrachtgever als eerste wordt gerealiseerd en gepresenteerd”, zegt de bouwer.

Goedkoper is ook mogelijk

Die modellen in beperkte oplage zijn dan ook een stuk betaalbaarder. Neem nou de Peugeot 205 GTI die je op de foto’s ziet. Daarvoor ben je in totaal 210 euro kwijt. Da’s goedkoper dan een F1-auto uit 2025. 50 euro betaal je voor de 3D-geprinte extra onderdelen, de bouwhandleiding en een lijst met LEGO-stenen die je nodig hebt. De echte LEGO-stenen kun je direct bestellen via Hendriksze en kosten 160 euro.

Je dient trouwens wel wat geduld te hebben als je een nieuw model wilt laten bouwen door Hendriksze. Hij ontvangt ongeveer 400 aanvragen per maand. ”Gezien de benodigde tijd kan ik echter slechts één model per maand realiseren”, zegt hij hierover. Maar goed, je geduld wordt uiteindelijk wel beloond met een schaalmodel dat je zelf kunt opbouwen en die ook nog eens één-op-één lijkt op je eigen auto.