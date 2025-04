Bijna de helft minder verkeersdoden in Nederland, vooral dankzij auto’s

Het aantal inzittenden van auto’s dat omkomt in het verkeer is het meest gedaald van alle voertuigen.

In de laatste aflevering van De Avondshow Met Arjen Lubach weerlegt de presentator op geheel eigen wijze het credo ‘vroeger was alles beter’. Lubach haalt verschillende zaken aan, zoals oorlogsdoden en de levensverwachting. Wat hij ook had kunnen gebruiken, is het aantal verkeersdoden.

Het CBS is weer met cijfertjes in de weer geweest om te bepalen hoeveel verkeersdoden er in 2024 vielen. Dat waren er 9 minder dan in 2023. Het aantal slachtoffers kwam daarmee op 675. Vergelijk je dat met het begin van dit millennium, dan zijn we heel goed bezig.

Auto belangrijkste voertuig voor minder doden

In 2000 vielen er namelijk nog 1.166 verkeersdoden. Zo is het aantal overledenen door een verkeersongeluk bijna gehalveerd in 25 jaar tijd. Hierin speelt de personenauto de belangrijkste rol, aldus het CBS. In de laatste tien jaar ligt het aantal fatale slachtoffers in een auto op gemiddeld 213 per jaar. In 2024 lag dat aantal met 220 slachtoffers net iets hoger. Maar bekijk het positief: in 2000 waren het er nog 543.

Van de verkeersdoden onder inzittenden van auto’s kwam 43 procent om door een aanrijding met een andere auto, bestelbus, vrachtauto of een bus. Bij 40 procent was een botsing met een vast object de oorzaak.

Fiets blijft gevaarlijkste vervoersmiddel

Aan de andere kant van het spectrum vinden we de fietsers. In 2024 kwamen er 246 fietsers om het leven in het verkeer. Dat zijn er 24 minder dan in 2023, maar wel meer dan tussen 2000 en 2022. In die periode kwamen jaarlijks gemiddeld 199 fietsers om in het Nederlandse verkeer.

Van de fietsers die dodelijk verongelukten in het verkeer, kwam van 2020 tot en met 2024 gemiddeld 42 procent om het leven door een aanrijding met een personen- of bestelauto. 31 procent verongelukte zonder botsing met een andere verkeersdeelnemer of een vast object.

Andere tweewielers worden juist veiliger. Het aantal brommers en scooters dat door een verkeersongeval is overleden is in de laatste 25 jaar niet zo laag geweest met 30 doden. In 2000 overleden er nog 104 bromfietsers, brom- en snorscooters.

E-biker loopt nog meer gevaar

”Van de fietsers die in 2024 omkwamen reed minimaal 44 procent op een e-bike. Van alle verkeersdoden onder fietsers is 60 procent overleden door hoofdletsel als belangrijkste letsel”, schrijft het statistiekenbureau. Nog een reden voor Madlener om de fietshelm onder de aandacht te brengen.

