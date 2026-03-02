Of geeft dat een te negatieve connotatie, heulen met de Chinezen. Afijn, lees maar.

We leven in gekke tijden. Niet alleen de oorlogen her en der over de wereld, ook op een iets kleiner niveau verandert de boel harder dan velen toe willen geven. Zo is Europa op dit moment een soort proefterrein voor nieuwe automerken uit China. De ene na de andere fabrikant kondigt aan hier “serieus werk” te willen maken van de uitrol.

Sommigen trappen de spreekwoordelijke deur in en komen met grote woorden, anderen beginnen klein en hopen langzaam op te schalen. Het Chinese Leapmotor kiest duidelijk voor de tweede optie, maar dan wel met een slim gebbetje erbij. En daar komt Stellantis om de hoek kijken.

Want Leapmotor laat weten dat het de Europese uitrol gaat versnellen. Meer landen waar ze actief zijn, meer verkooppunten en vooral meer auto’s die hier daadwerkelijk beschikbaar zijn. En daar komt het; Leapmotor werkt daarin samen met Stellantis en dat is meteen een belangrijk verschil met veel andere nieuwkomers. Dankzij dat bestaande dealernetwerk hoeft het merk niet overal vanaf nul te beginnen. Slim toch?

Stellantis heult met de Chinezen

Maar wat willen de Chinezen dan bereiken met het gebruik van de dealers van Stellantis? Nou, een belangrijk punt is beschikbaarheid. Minder lange levertijden en meer voorraad in Europa zelf. Een goedkope auto en lekkere specs helpen zeker mee om je modellen te verpatsen, maar als een klant maanden moet wachten, is het enthousiasme snel weg. En gaan ze naar een concurrent die wel modellen heeft klaarstaan.

Wat ze ook doen is de klantenservice beter voor elkaar krijgen. Ze willen dus een betere ondersteuning bieden met daartoe gekwalificeerde mensen. En ook daar komen de werknemers van Stellantids goed uit, die hoeven alleen maar een cursus ‘elektrische auto’s fixen over the air’ te volgen en voilà.

Kortom, een slimme zet van Leapmotor. En ook van Stellantis, dat dealerbedrijven die het ongewild wat te rustig hebben voorziet van extra werk. En als er meer mensen naar hun dealers komen en in aanraking komen met de andere merken van het concern, wellicht dat ze er dan ook meer van gaan verkopen.

Dus het woord ‘heulen’ is in dezen eigenlijk gewoon hartstikke positief!