Deze stad (niet Amsterdam) heeft 0 verkeersdoden dankzij 30 km/u

Dit is het grote voorbeeld voor Amsterdam.

‘Er vallen minder doden’ is altijd een heel sterk argument. Wat kun je daar nog tegenin brengen? Toch loop je een keer vast met deze logica. Dit argument kun je namelijk net zo lang aanvoeren tot de maximumsnelheid overal 10 km/u is. Dat kan ook niet de bedoeling zijn.

Dit argument kan ook worden aangevoerd voor de verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km/u, zoals in Amsterdam. Dit heeft wel degelijk een positief effect op de verkeersveiligheid, zo bewijst de Finse hoofdstad Helsinki.

Wat blijkt namelijk? Er zijn in het afgelopen jaar welgeteld nul verkeersdoden gevallen. Dat is een unicum voor een grote stad, met meer dan 600.000 inwoners. Er vielen wel 227 gewonden, maar ook dat zijn er minder dan voorheen.

Dit lage aantal verkeersdoden komt dus onder meer door de maximumsnelheid van 30 km/u, die in meer dan de helft van de straten geldt. Verder zijn de paden voor fietsers en voetgangers verbeterd en zijn er meer verkeerscamera’s.

Daar komt bij dat de boetes ook hoog zijn. Vanaf 20 km/u geldt een inkomensafhankelijke boete. Dat kan behoorlijk in de papieren lopen. In 2023 kreeg een Finse zakenman een boete van €121.000 toen hij 82 reed op een 50-weg. Maar als je minder rijk bent, krijg je een boete de verhoudingsgewijs net zoveel pijn doet.

Helsinki is hiermee het grote voorbeeld voor Amsterdam. Daar zitten ze nog niet op nul verkeersdoden. In 2024 vielen er 44 doden in het Amsterdamse verkeer. Nog meer straten naar 30 km/u dan maar? Of de maximumsnelheid verlagen naar 20 km/u?

