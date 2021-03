Lezersvraag: gaat Max Verstappen wereldkampioen worden? - Autoblog.nl

Het lijkt er nu wel op Verstappen wereldkampioen gaat worden. Mocht je er anders over denken, laat het weten!

De Formule 1 is een tijdje heel erg saai geweest. Natuurlijk is het bijzonder knap wat Hamilton en Mercedes gepresteerd hebben, maar voor het neutrale publiek is de spanning ver te zoeken. Ach ja, wie de Schumacher-jaren heeft meegemaakt, weet dat er ooit een einde gaat komen.

Behoudend

Wellicht dat dat moment sneller komt dan wij allemaal denken. Echter, @Jaapiyo was in zijn voorspelling nog heel behoudend en benoemde Mercedes tot favoriet. Ook Olav Mol was nog zeer gematigd enthousiast: “Je koopt er niets voor.” Wij Nederlanders zijn blijkbaar erg nuchter, want in de buitenlandse pers werd het Red Bull team behoorlijk bejubeld.

Data

Zo had The Race niet alleen mensen die nauwlettend de data in de gaten hielden, maar zelfs spotters langs de baan (Edd Straw) die de auto’s bestudeerde. De rondetijden (die inderdaad niets zeggen), werden grotendeels links gelaten. Ook officieel Formula 1-analist Jolyon Palmer heeft Red Bull getipt als ‘winnaar’ van de wintertests. Ook hier is de consensus, dat er meer bij Mercedes aan de hand is dan alleen sandbagging.

Verstappen wereldkampioen?

Maar dan is het antwoord nu aan jullie! Hoe denken jullie dat de eindstand eruit zal zien? Wie wordt er wereldkampioen? En welk team? We gaan nog even een leuke prijs bedenken, maar wat je moet doen in deze ‘lezersvraag avant-la-lettre‘ is simpel: schrijf de volgorde van de coureurs en teams. Degene die er het dichtst bij zitten, wint een geheel onverzorgde doch onbetaalde enkele reis naar Hasselt.

Wat je moet doen? Vul hieronder in de comments jouw lijstjes in. Een lijstje met Top 10 coureurs en een lijstje met Top 5 teams. Als voorbeeld trappen wij alvast af (we zullen het lijstje niet realistisch invullen, zodat jij de prijs niet met ons hoeft te delen). Voorbeeld:

Voorspelling Top 10 coureurs 2021:

Valtteri Bottas Max Verstappen Sergio Pérez Lewis Hamilton George Russell Daniel Ricciardo Carlos Sainz Fernando Alonso Sebastian Vettel Esteban Ocon

Voorspelling Top 5 teams voor 2021:

Red Bull Mercedes Alpine Ferrari McLaren

Kortom, nogmaals: wat is jouw voorspelling voor 2021? Wordt Verstappen wereldkampioen? Laat het weten, in de comments!