In deze woonboerderij is het wel heel lekker wakker worden

Goedemorgen scha… AMG! Goedemorgen scha… AMG! Een woonboerderij in Drenthe voor de echte autoliefhebber. Waanzinnig!

Wakker worden met uitzicht op je droomauto. Dat kan bij sommige hotels, maar deze huiseigenaar heeft het gewoon elke dag. En als je het huis koopt kun je het zelf ervaren.

We schrijven hier niet elke dag over woonboerderijen (stel je voor), maar als er eentje voorbij komt waar je hart als autoliefhebber sneller van gaat kloppen, dan zijn we er als de kippen bij. Of koeien, of varkens. We hebben het immers over een boerderij.

Deze gerenoveerde boerderij is te vinden in het Drentse cultuurlandschap. Geen Randstad-geneuzel. Bovendien lekker in de buurt van Duitsland om het gaspedaal legaal diep in de trappen.

De huidige eigenaar heeft deze riante boerderij niet zomaar opgeknapt, maar compleet getransformeerd tot een moderne wonign. Kers op de appelflap is het uitzicht op de auto in de inpandige garage. In dit geval een Mercedes-AMG GT R.

De auto is te spotten vanuit de keuken, maar ook vanuit de slaapkamer. Toch altijd een leuk uitzicht als je kijkt naar je bolide. Gewoon weer even een reminder dat je het dik voor elkaar hebt. Mag best.

Woonboerderij Drenthe met café aan huis

We hebben het over een woning in Drenthe. Dus natuurlijk is de ruimte eindeloos, met een ruime tuin en ook nice is de bar. Hoef je ook niet meer naar het café. Jij bent het café. Kan de taxi achterwege blijven, geen gedoe met een bob.

Wat niet meer past in de garage mag buiten geparkeerd worden. Er is een kapschuur met plek voor vier auto’s, inclusief een laadpunt voor je elektrische auto. De daily mag immers een gangbare EV zijn, denk aan een Porsche Taycan. Terwijl het echte speelgoed voor de mooie dagen in de garage staat. Lekker leven.

Wat de woonboerderij moet kosten is een geheimzinnig verhaal. Het huis staat op Funda met een ‘Prijs op aanvraag‘. Nou ja, draagt bij aan het exclusieve gevoel zullen we maar zeggen. Misschien kun je de AMG GT R erbij onderhandelen.