Puik huis met garage(s) heeft eigen tennisbaan

Beverly Hills in Zuid-Holland. Dit huis heeft het allemaal!

Je droomhuis ontwerpen met een leeg canvas. Iedereen heeft zo weer zijn eigen wensen. Soms zijn ideeën on-Nederlands. Wat heel normaal is elders in de wereld, voelt een beetje gek op Hollandse bodem. Zo ook met dit huis.

In Beverly Hills is het doodgewoon om je eigen tennisbaan bij je miljoenenvilla te hebben. Hier in Nederland zie je dat eigenlijk nauwelijks. Tot we dit huis tegenkwamen in het Zuid-Hollandse Boskoop. Ver weg van de glitter en glamour van Beverly Hills staat er toch echt een privé tennisbaan in de achtertuin!

Huis met garage in boskoop

Scheelt je toch weer een duur abonnement op de tennisvereniging. En zo ontsnap je ook aan die verplichte jaarlijkse bezigheid om achter de bar te staan. Waar je natuurlijk helemaal geen zin in hebt. Collectief meedoen, bah! Dat is voor paupers. Ben je klaar met je potje tennis dan ga je gewoon je eigen wellness in. Er is een binnenzwembad en een Finse sauna. In dit huis is het verboden om te zeggen “mama, ik verveel me”.

De party piece voor autoliefhebbers is de garage. Of garages moet ik zeggen. Er is een dubbele carport, een dubbele inpandige garage en een dubbele vrijstaande garage. Aldus de advertentie op Funda. Wat voor magisch in de garage staat mogen we niet zien. Wel staat er een Porsche 911 onder de carport. Zonder het optionele Porsche Sports Exhaust (PSE). Over pauper gesproken.

Het perceel is giga. Onder de carport staat een blauwe Audi A1 en elders op het perceel staat nog een verdwaalde Q8. Vergeet ook niet de Audi RS4 Avant en een BMW M4. Lekker man.

Het is niet alleen geheimzinnig wat er in de dubbele garage staat, we mogen ook de vraagprijs niet weten. De woning in Boskoop staat te koop met een prijs op aanvraag. Een gevalletje Rolls-Royce. Als je de prijs wil weten ben je niet de doelgroep.