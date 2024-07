Zou jij je EV ook onder parkeren?

De elektrische auto boven of beneden?

Vandaag nemen we een kijkje in het huis van een Mercedes-liefhebber. Tenminste, die veilige aanname doen we op basis van twee sterren in de garage. Een vrij krappe garage, waarbij er toch ruimte is gecreëerd door er een autolift in te zitten. Slimme oplossing!

Oude brandweer garage

Onderop staat een Mercedes EQE, bovenop een GLE AMG. De lift werkt elektronisch. De onderste auto zakt naar beneden, waardoor de bovenste auto naar buiten kan rijden. Andersom, zoals op de foto, werkt het natuurlijk ook. Dan gaat de GLE naar boven en kun je met de EQS buitenspelen. Mooi spul!

De hamvraag is natuurlijk of je de EQS of de AMG beneden zet. Ondergetekende zit toch liever in een pruttelende Mercedes-AMG. Ventileer je mening in de comments.

Er zit nog een gaaf verhaal achter deze garage. Vroeger fungeerde de ruimte als garage van de brandweer van Den Bosch. De bewoner heeft ervoor gekozen om de garage op dezelfde plek te behouden. Alleen staat er nu geen rode brandweerauto, maar twee dikke Benzen.

Een autocollectie ga je er niet in kwijt kunnen. Maar met een collectie ga je ook niet in het centrum van een stad wonen. Dit is een typische woning voor de stadsjongen (of vrouw) met geld, de garage is een mooie praktische bijkomstigheid. Toch lullig als je met zo’n prijzig pand elke dag buiten op zoek moet naar een parkeerplekje. Dat is hier gelukkig niet het geval.

Huis in Den Bosch uit 2020/2021

Het mooie is dat deze woning in hartje Den Bosch staat. Je rijdt zo de garage uit en bent om de hoek van het centrum en de binnenstad. Aan de buitenkant ziet het er historisch en oud uit, maar deze loft is in 2020/2021 op New Yorkse wijze opgeleverd.

Het optrekje staat voor 2 miljoen euro te koop. Volgens Quote behoort het toe aan een 33-jarige softwareknul die er destijds een half miljoen voor heeft neergelegd. Je kunt het huis bekijken op Funda.