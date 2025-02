Autoverzamelaars bouwen eigen petrolhead huis

Daar wil ik ook wonen! Dit is de duPont REGISTRY Tower.

Of het nu je eerste, je tweede of je laatste huis gaat zijn. Wij autoliefhebbers kijken toch altijd naar de oprit of eventuele garage bij een huis. Niet alleen jij plus je aanhang gaat er wonen. Ook je auto moet er een plekje hebben natuurlijk.

In een ideale wereld bouw je een eigen huis, waarbij je rekening kan houden met alle wensen voor je auto. Die mogelijkheid is vaak beperkt. Bovendien moet de architect die je inhuurt maar net een autoliefhebber zijn om écht te begrijpen wat je wil. Nou, dat zit wel snor bij dit nieuwe gebouw in Miami.

Niemand minder dan Pininfarina is ingehuurd om een appartementencomplex te ontwerpen. Het Italiaanse designbureau is ingehuurd door een stel autoliefhebbers om hét perfecte complex te ontwerpen voor petrolheads. Miami is het nieuwe walhalla voor dit soort projecten. Vorige week was het nog Mercedes dat met bezig is met een mooi project in de Amerikaanse stad.

duPont REGISTRY Tower

Het complex gaat duPont REGISTRY Tower heten en is onderdeel van de duPont REGISTRY Group. In samenwerking met de Fortune International Group is dit vastgoedproject opgericht.

Het is de bedoeling dat de woontoren komt te staan in de Innovation District van Miami. Naast woonverblijven, komt er een autoclub waar petrolheads uitsluitend op uitnodiging lid van kunnen worden. Exclusieve shizzle dus.

In een eerste impressie krijgen we al meteen een idee wat voor iets dit gaat worden. Met ruimtes waar supercars- en hypercars gestald worden zodat verzamelaars in rust en privacy van hun bolides kunnen genieten met gelijkgestemden.

Het project omvat een club, kantoren, spa en restaurants. Het ultieme verblijf voor rijkelui en hun speelgoed. Geïnteresseerden kunnen bij duPont een formuliertje invullen. Vervolgens zullen ze kijken of je wel interessant genoeg bent om tot deze kringen te kunnen behoren. Een wereldje apart. Maar auto’s spotten bij dit wooncomplex moet een waar feestje worden.