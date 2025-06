Ferrari Roma op Marktplaats klopt helemaal

Een Ferrari Roma met Novitec-goodies op Marktplaats maakt hebberig!

Het is voor veel autoliefhebbers een maak het of kraak het, de Ferrari Roma. Ik zit absoluut in het kamp maak het. Of het nou de coupé is of de open variant. Met wat kleine aanpassingen is het helemaal crescendo. Zoals deze Ferrari Roma met Novitec-goodies op Marktplaats. Ziet er goed uit, toch?

Ferrari Roma volgens Novitec

De Roma heeft een V8 met turbo’s onder de kap. Qua symfonie komt het niet in de buurt van de atmosferische V12 natuurlijk, maar het turbokoppel is wel lekker voor het dagelijkse verkeer. Waar deze coupé zich uitstekend voor leent. Met 620 pk en 760 Nm aan koppel is het niet afzien op de A4 in de file. 0-100 km/u in 3,4 seconden en een topsnelheid van 320 km/u.

Nu de Roma een paar jaartjes uit zie je ze meer en meer verschijnen op Marktplaats. Het is nog altijd een moderne Ferrari, dus nee. Een spotprijs hebben ze niet. Ook deze niet. Deze Ferrari Roma met Novitec-goodies op Marktplaats staat te koop voor 214.950 euro. Maar de snoepwinkel van Novitec zit al op deze Italiaan geplakt, dus dat hoef je niet meer te doen.

De Ferrari Roma in kwestie is voorzien van een nieuwe lip, zijskirts, diffuser en een subtiele spoiler. Allemaal van carbon uiteraard, want je bent geen pauper. Ook zit er een Novitec uitlaatsysteem onder. Het maakt de soundtrack wat aangenamer, maar de geblazen V8 van Ferrari zal nooit een prijs winnen voor meest symfonische motor ooit. Laten we eerlijk blijven.

De kleur Blue Pozi ziet er echt fantastich uit op deze auto. Ja, het oogt misschien wat zwart zo in dit daglicht. Maar onder de zon komt de kleur echt tot leven. De velgen zijn gespoten in Grigio Corsa met gele remklauwen. Het interieur is niet saai zwart, maar mooi beige. Het kan allemaal vervelender.

Dus. Voor een krappe 215k heb je toch een wel heel erg gave Ferrari Roma op de oprit staan. Zo er meteen een weekendje Roma aan vastplakken. La dolce vita.