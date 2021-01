In Memoriam: Hubert Auriol (1952-2021) - Autoblog.nl

Zojuist bereikte ons het trieste bericht dat Hubert Auriol, meervoudig Dakar-winnaar en organisator van de rally, is overleden.

Terwijl de Dakar rally van dit jaar toevallig nog in volle gang is, bereikt ons een sneu bericht over een van de bekendste gezichten van de legendarische wedstrijd. Hubert Auriol, zelf drievoudig winnaar van de uitputtingsslag in het zand, is namelijk overleden. De Fransman, geboren in Addis Abeba en mede daardoor ook wel liefkozend ‘de Afrikaan’ genoemd, werd 68 jaar oud. Bij deze blikken we als eerberoon terug op zijn carrière en betekenis voor de Dakar.

Start als motormuis

Auriol begon met motocross en endurance rally’s in het begin van de jaren ’70. Pas in 1979 deed hij mee aan de eerste ‘Dakar’, toen nog bekend onder de naam Rally Parijs-Dakar. Auriol startte eerst met een Yamaha, maar werd daarna opgenomen in het fabrieksteam van BMW France. Dat bleek een goede zet te zijn. In 1981 won Auriol namelijk voor het eerst het eindklassement voor de tweewielers op een BMW R80G/S. Het was tevens de eerste keer dat BMW met deze eer ging strijken.

In de jaren die volgden, deed Auriol altijd mee om de knikkers op de motoren. Hij won de rally nogmaals in 1983, werd tweede in 1984 en verloor op de een voor laatste dag de zege in 1987. Dat gebeurde op hartverscheurende wijze. Hubert brak beide enkels in de étappe, maar reed vervolgens de wedstrijd alsnog uit op plek twee in het eindklassement. Auriol deed overigens nog wel meer spannende dingen dat jaar. Samen met nog drie anderen, vloog hij in iets meer dan 88 uur de wereld rond in een propellervliegtuigje. Jaja, een ijzervretertje was het wel dus, deze Fransman.

Eerste winnaar op twee en op vier wielen

Helemaal in de koude kleren ging het botbrekende incident hem toch echter ook niet zitten. Vanaf 1988 kwam Hubert daarom aan de start met vier wielen rondom zijn lijf. Eerst gebeurde dat met verschillende Mitsubishi Pajero’s. In 1992 won hij de race met een Pajero T3, met Philippe Monnet als navigator. Later stapte hij over naar Citroën, de fabrikant uit eigen land. Bij dat team kwam hij in actie met de epische Citroën ZX Rally Raid.

Helm aan de wilgen

Medio jaren ’90 stapte Auriol over naar een functie aan de organiserende kant van de sport. Althans, aanvankelijk gebeurde dat nog niet helemaal met volle overtuiging. In 1995 deed hij naast zijn nieuwe taak in de organisatie zelf ook gewoon nog mee aan de rally. Hij werd uiteindelijk binnen de ASO de baas en het gezicht van de rally, een functie die hij vervulde tot 2004. Later was Hubert ook nog een van de grondleggers van de Africa Eco Race. Wellicht stak het de Fransman dat zijn geliefde rally vanwege terroristische dreiging zijn geliefde Afrika inmiddels verlaten had.

Corona

Helaas is Auriol nu een slachtoffer geworden van het Coronavirus. Zeker nu er zicht is op een mogelijk einde aan de Corona-ellende, een zwaar bericht om te accepteren. Rest ons het medeleven uit te spreken aan Huberts vrouw, drie kinderen en andere kennissen en vrienden.