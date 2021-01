Wolff over contract Hamilton: "Moeten op alles voorbereiden" - Autoblog.nl

Toto Wolff lijkt heel voorzichtig een andere koers in te zetten op het issue over het nieuwe contract van Lewis Hamilton.

Het is waarschijnlijk het meest spannende verhaal in de F1 wereld nu: gaat Hamilton zijn contract verlengen bij Mercedes? Nou komt dat op zich natuurlijk ook omdat er niet zoveel andere dingen spelen in de F1 deze winter. En daarbij schatten we nog steeds in dat de kans niet heel groot is dat Lil’ Lewis echt tientallen miljoenen en een zekere extra titel op tafel laat liggen. Maar toch, wat nou als het wel gebeurt? Dan ziet de aanblik van de F1 anno 2021 er opeens wel heel anders uit.

Timing onderhandelingen nieuw contract

Feit is dat er nog steeds geen pen op papier is gezet. Althans, niet zover wij van de kwaliteitspublicaties weten. Tevens verschijnen er steeds meer geruchten verschijnen dat men bij Daimler niet zo staat te springen om Lewis nog jarenlang een monsterlijk salaris te bieden. Onder andere de man op bovenstaande foto naast Wolff, Mercedes eindbaas Ola Kallenius, heeft daar naar verluidt wat moeite mee.

Let wel, we hebben het al over deze kwestie sinds de zomer van 2020. Destijds gaf Lewis aan dat het ‘niet het juiste moment was om met het team te onderhandelen’. Maar ja, nu Lewis officieel een werkeloze is, doemt de vraag zich nadrukkelijker op wanneer het dan wel de juiste is. Dat het zo lang duurt, kan haast niet anders dan betekenen dat de partijen nog behoorlijk uit elkaar liggen.

Voorzichtig een nieuwe lijn van Toto?

Tot op heden is de lijn van teambaas Toto Wolff altijd geweest dat het ‘vanzelf wel zover zal komen’. Maar in zijn laatste interview bij Motorsport.com, praat Toto opeens openlijk over de mogelijkheid dat het team ook rekening zal moeten houden met een vertrek van hun superster. Die zou namelijk zomaar eens kunnen beslissen iets anders te willen gaan doen met zijn leven:

It doesn’t worry me at all, because I will always respect Lewis’s decisions. Whether this is staying with us for a long time, or whether that means leaving the sport and pursuing different interests. I think we need to be ready for all kinds of curve balls being thrown at us. Toto Wolff, was vroeger goed in trefbal

Toto Wolff maakt zich dus geen zorgen. En misschien is dat ook wel terecht. Hij heeft namelijk bij de tweede race in Bahrein kunnen zien dat er iemand met skills staat te popelen om Lewis te vervangen. Iemand genaamd George Russell, die Toto handig genoeg al sinds zijn vijftiende begeleid als manager. Voor Hamilton moet dit gebrek aan zorgen bij zijn teambaas toch te denken geven, zou je zeggen. Wordt, zoals altijd, vervolgd. Waarvan akte.