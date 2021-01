Dit is de duurste Fiat 500 van Marktplaats - Autoblog.nl

Dit is de duurste Fiat 500 op Marktplaats. Of nou ja, het is eigenlijk geen Fiat. En het is ook geen 500. En er zijn een paar elektrische die nog duurder zijn. Maar je begrijpt het idee.

Fiat zet met de moderne 500 vol in op elektrificatie. De nuova 500 ziet er nog altijd net zo kek uit als we gewend zijn van de kleine Italiaan, maar is dus nu een auto voor dit nieuwe decennium. Het ding is wel een beetje prijzig omdat batterijen nou eenmaal duur zijn. Maar ja, wie groen wil zijn, moet pijn leiden.

Maar ja, wat nou als je die dikke dertig ruggen wel wil neer tellen voor een 500, maar gewoon een dino bent? Wel, voor dergelijke gevallen is Marktplaats uitgevonden. Je vindt daar bijvoorbeeld deze Abarth 695 70° ANNIVERSARIO in de kleur Monza 1958 Verde. De vraagprijs van deze schorpioen bedraagt 36.950 Euro.

Wat krijg je voor al die Ekkermannen? Wel, een soort Abarth 695 Biposto light. Zo hardcore als die tweezitter is deze anniversario net niet. Voordeel daarvan is dat je twee kleine achterstoelen hebt die je kan gebruiken om kleine kinderen snel naar school te rijden. Voorin zit je alsnog op kuipstoeltjes van Sabelt.

Het uiterlijk vertoon wordt, los van door de aparte kleurcombinatie, verzorgd door een speciale in 12 verschillende posities verstelbare achterspoiler. Dit is een verwijzing naar de vleugel die Carlo Abarth destijds zelf ontwierp voor de oude 500. Tevens zijn er dikke pornojetsers, decals met de tekst Abarth en natuurlijk een speciale baaaaaaaadge om de 70ste verjaardag te vieren.

Onder de kap huist een geblazen 1.4 torretje met 179 pk. Klinkt van zichzelf waarschijnlijk niet heel spannend, maar een Record Monza uitlaatje met by-pass klep doet naar verluidt wonderen. In ieder geval qua volume van het geluid waarschijnlijk. De motor is voldoende om de lichtgewicht vlot door het verkeer te bewegen. Een sperdiff beweegt het vermogen daarbij als het goed is in goede banen.

Een lekker dik bommetje dus. Ga jij voor deze, zoek je een biposto of ga je toch maar voor zo’n EV? Laat het weten, in de comments!