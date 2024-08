Deze auto is gecanceld voordat ‘ie überhaupt bestond

Da’s ook wat, een veelbelovend nieuw model zijn voor een beginnend merk en dan voor productie al gecanceld worden.

Hoe start je een nieuw merk? Met een veelbelovende auto, uiteraard. Maar zodra die in productie is moet je verder kijken. Je wil dat je merk van alle markten thuis is. Dus moet je af en toe met nieuwe ideeën komen.

Ineos

Zo zat ook Ineos recent met hun kop in de toekomst. Het merk is nu al een paar jaar bezig met de Grenadier, die het gat opvult wat de nieuwe Land Rover Defender open liet staan. Een lekker traditioneel Engels recept ingevuld door een Engels bedrijf. Kan je een bedrijf runnen met één model dat gebruik maakt van zes-in-lijn benzine- én dieselmotoren van BMW? Je zou zeggen van niet. En Ineos was het daar mee eens. Het merk presenteerde niet heel lang geleden de Fusilier om alle lol van de Grenadier in een elektrisch model te proppen.

Fusilier gecanceld

Deze iets kleinere Grenadier zou middels elektrische aandrijving het nieuwe speerpunt van Ineos worden. Zou worden, want Ineos maakte al vrij snel bekend dat hun lanceerdatum te optimistisch was en kondigde een vertraging aan. Nu gaat het merk nog een stapje verder: de Ineos Fusilier komt niet. Dit is niet alleen een zeldzaam staaltje ‘wordt gecanceld voor ‘ie überhaupt op de weg verschijnt’: er was nog niet eens een volwaardig persbericht met representatieve afbeeldingen. Er wordt nergens bevestigd dat de Fusilier volledig van de tafel is geveegd, maar in iets tactischere bewoordingen komt het daar wel min of meer op neer. Ook zou Ineos bezig zijn met een kleine SUV à la Jeep Avenger, die we nog niet eens gezien hebben. Die eindigt eveneens in de ijskast.

Grenadier-line-up

Hoe gaat Ineos dan overleven? Welnu, CEO Jim Ratcliffe laat weten aan Autocar dat hun ambitie tegenviel nu het Grenadier-balletje is gaan rollen. De visie van Ratcliffe was een simpele, recht-door-zee-offroader die makkelijk te repareren en betaalbaar is. De Grenadier is zodanig geprijsd, maar dealers vinden de auto te goedkoop. De prijs die Ratcliffe voor ogen had zou werken in een wereld waar CO2-eisen, motorregelgeving en voetgangersveiligheid niet zo streng zou zijn, maar die eisen zijn er allemaal wel en het maakt de Grenadier een duur ding.

Tactiek

Het is overigens ook deels een tactische zet. Meer auto’s verkopen is leuk, maar als je drie modellen verkoopt die hopelijk gaan scoren, wordt Ineos een volumemerk. Momenteel geniet Ineos van een paar uitzonderingen op regels voor autoverkoop door hun kleine verkoopaantallen. De tactiek wordt dan ook om meer te focussen op de Grenadier. Recent is het label ‘Arcane’ in leven geroepen, wat de Ineos-versie is van een bespoke-programma à la Mulliner of Individual. Met dat soort werk kan je de Grenadier ook voor meer verkopen, heb je meer marge, en zit je onder de streep in dezelfde financiële situatie als wanneer je er nog allemaal modellen bij moet ontwikkelen.

Enkel slecht nieuws dus voor mensen die erg graag het recept van Ineos elektrisch hadden gezien. Zeg nooit nooit, maar het lijkt erop dat Ineos het op een andere manier gaat proberen.