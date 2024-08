Audi gaat auto’s zonder logo verkopen in China

Van alle features die je kan wegbezuinigen lijkt een logo een vreemde keuze, maar Audi schijnt het te gaan doen.

Afgelopen week, net voordat we mochten genieten van de nieuwe Audi A6 e-tron, durfde (ex-)collega @willeme hem wel aan: Audi gaat een nieuwe trend starten. En wel dat de A6 e-tron zowel voor als achter verlichting in de Audi-ringen heeft. Als het gaat om kermisverlichting anno 2024 kun je immers niet te ver gaan. Het logo op de auto extra accentueren met verlichting: waarom ook niet?

Audi verwijdert logo

Die ontwikkeling staat haaks op de ontwikkeling die onze Amerikaanse naamgenoten nu verslaan. Audi is namelijk bezig met een nieuwe serie elektrische auto’s voor China. Volgens ‘mensen dicht bij het project’ krijgen deze geen Audi-logo, maar het worden wel ‘Audi-EV’s’. Verwarring alom!

SAIC

Dat Audi andere keuzes maakt in China dan hier heeft natuurlijk te maken met het feit dat VAG een joint venture heeft met de grote Chinese autobouwer SAIC. Daarom zijn de Volkswagen-modellen in China heel anders dan hier. De Audi’s zonder logo worden dan ook gebaseerd op SAIC-platforms die voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden. Er is nog veel onduidelijkheid, zo wordt niet duidelijk of de Audi-EV’s andere logo’s of helemaal geen logo krijgen. Het zou ook nog kunnen dat Audi hun naam wel verbindt aan de auto’s maar iets anders heeft verzonnen qua logo’s.

Concept en meer info

Verwarrend? Ja, vinden wij ook. Dat krijg je nou eenmaal met informatie van bronnen. De Audi-EV’s voor China zouden tegen het einde van dit jaar een soort proloog krijgen middels een concept car die we dan te zien krijgen. Dan zal er ook meer duidelijk worden over de achtergrond en het doel van deze bizarre serie modellen. Er zouden tegen 2030 negen modellen in deze nieuwe serie verschenen zijn in China. De EV’s die in China al wel verkocht worden, te noemen de Audi Q4, Q5 en Q6 e-tron, blijven hun Audi-logo’s houden. Of deze nieuwe modellenreeks iets gaat betekenen voor onze Audi’s moet nog blijken.