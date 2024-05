Ineos viert een zeer toepasselijk 100-jarig bestaan

Ineos heeft zijn gelijke gevonden in een inmiddels 100 jaar oud merk.

Sommige speciale edities slaan eigenlijk helemaal nergens op. Wat heeft een Hyundai Kona in godsnaam met Iron Man te maken? Waarom is dé auto om het succes van Vettel te vieren een Infiniti FX50S? Het antwoord is heel simpel: geld. Soms moet je je principes te koop zetten.

Ineos Grenadier 1924

Gelukkig dat Ineos hun principes daarom nog verdedigt. Ineos heeft namelijk de handen ineen geslagen met het merk Belstaff. Dit kledingmerk staat bekend om hun robuuste, ‘outdoor’-achtige kleding. Dus is het prima als je dat combineert met een robuuste, outdoor-achtige auto zoals de Grenadier. De Grenadier 1924 viert het 100-jarige bestaan van Belstaff, wat zoals je wel aan kan zien komen dus in 1924 begon.

Magic Mushroom

Hoe herken je een Ineos Grenadier 1924? Als ‘ie in het zwart besteld wordt, lastig. Als ‘ie in de andere kleur besteld wordt is het iets makkelijker. Dit is een ietwat grijsachtige tint wit dat Ineos ‘Magic Mushroom White’ noemt. Het is wat, witte tinten namen geven (Superior White of Whitest White, je moet het maar durven).

Ook valt de Ineos Grenadier 1924 op door afwijkende ‘diamond cut’ velgen en het ontbreken van de chromen exterieurdelen. En als je echt je best doet, kan je wat badges op het exterieur spotten die aangeven dat dit om de gelimiteerd versie gaat. Er komen overigens precies 1.924 exemplaren van.

Normaliter bij een samenwerking met een kledingmerk kan je heel wat kwijt in het interieur, maar voor de Ineos Grenadier 1924 valt dat mee. Het is vooral erg zwart, wat op zich bij de stijl van Belstaff past. Wel lekker robuust, wat sowieso het thema van de Grenadier is, dus passen doet het wel.

Je kan je nog inschrijven voor één van de 1.924 exemplaren en het lijkt erop dat elke markt waarin Ineos actief is de Grenadier 1924 kan ontvangen. Ook Nederland, dus sla je slag.