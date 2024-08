Had de Honda Civic Type R er zo uit moeten zien?

Een nieuwe versie van de nieuwste Honda Civic is wat ingetogener dan de Type R, wat de auto ten goede zou moeten komen.

De Honda Civic Type R is sinds de late jaren ’90 de ultieme versie van de Japanse hatchback. Per generatie werd het ding uitbundiger. Bij de eerste generatie (EK9) waren de modificaties uiterst subtiel en was bovendien de beste kleurencombinatie wit op wit: lekker simpel. Ook de opvolger genaamd EP3 kon je nog een beetje mee onder de radar vliegen en de twee daarna, de FD2 en FN2, zaten op het randje.

Cartoon

En vanaf toen, met de FK2 en helemaal de FK8, ging het ineens ‘mis’. De Honda Civic Type R werd volgens velen een soort rijdende cartoon met vele (neppe) luchtgaten, spoilers en grilles overal en veel gekke vouwen en kreukels. De één kan het waarderen, de ander ziet een veel te overdreven en onnodig opgepimpte hatchback.

Bij de nieuwste generatie (FL5) is het wel anders en iets rustiger, omdat de normale Civic ook wat traditioneler vormgegeven is. Maar de Honda Civic Type R is nog steeds een aardig bizar dikke sportieve hatchback. Mocht je dat iets milder willen, dan is er nu een oplossing.

Honda Civic RS

Welnu, Honda updatet de Civic voor de Japanse markt en één van de verbeteringen is deze RS-versie. Nou klinkt RS als een blubberdikke sportversie, maar dat valt mee. Het is eigenlijk een soort Type R-junior. En dat kan de Civic goed hebben.

Onder de kap vindt je niet de 2.0 uit de Type R, maar de 1.5 die in vrijwel elke andere Civic ligt. In de Civic RS levert deze 180 pk. Geen hybride-ongein en ook geen CVT: schakelen doe je met de hand. Dit klinkt als een tof recept voor een mildhete hatchback. Helemaal omdat Honda ook de vering sportief heeft afgesteld en de versnellingsbak een automatisch rev-match systeem heeft gegeven. Om het Type R-junior-gevoel compleet te maken zit er zelfs een dikke achterspoiler achterop. Mocht je die iets te veel van het goede vinden: je mag hem ook achterwege laten. Er is zelfs de optie voor een wat kleiner lipje om een soort Touring Package-effect te creëren.

Kortom: wel een lekker recept voor een hatchback, maar allemaal niet zo extreem als een Type R. De Honda Civic RS blijft helaas in Japan.