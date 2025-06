De hardst werkende flitspalen van Nederland

Productiever dan een fabrieksarbeider met 25 jaar ervaring, deze flitspalen in Nederland.

Dat de Randstad koploper is qua verkeersdrukte, weet iedereen die er wel eens in de spits rijdt. Maar dat betekent niet automatisch dat de flitspalen daar het hardst werken. Integendeel. Uit een analyse van Independer op basis van CJIB-cijfers blijkt dat de flitspaalkampioen van Nederland in Friesland staat. Jawel, Friesland.

De hardst werkende paal van Nederland staat aan de Stadionweg in Heerenveen, en die flitste in de eerste vier maanden van 2024 maar liefst 13.839 keer. Dat is goed voor 74% van alle boetes in Friesland. En dat terwijl er in die hele provincie maar acht flitspalen staan.

Zet je dat af tegen het aantal personenauto’s in Friesland, dan kreeg 1 op de 26 Friezen daar een prent. Wat kunnen statistieken toch soms grappig zijn. Althans, misschien ging het ook tien keer om dezelfde bestuurder met een iets te zware rechtervoet. Weet jij veel.

Flitspalen Nederland gaan er lustig op los

Vergelijk dat eens met de drukste provincie aller tijden: Zuid-Holland. Daar staan 209 flitspalen, die samen ruim 230.000 snelheidsovertredingen registreerden. Klinkt veel, maar per paal zijn dat er gemiddeld slechts 1.040. De Friese paal in Heerenveen doet dat dus in z’n eentje dertien keer beter. Zeeland komt overigens op plek twee qua flitspaalproductiviteit, met gemiddeld 1.623 boetes per paal. Gelderland volgt met 1.450.

Kijk je naar de topflitsers per stuk, dan steekt één mobiele paal erbovenuit: de A16 bij Rotterdam-Kralingen, met 21.105 boetes in vier maanden tijd. Daarna volgen de Rotterdamsebaan in Den Haag, de Europaweg in Groningen en, daar is ‘ie weer, opnieuw de Stadionweg in Heerenveen.

Gevolgen te hard rijden voor je autoverzekering

Te hard rijden kost je in Nederland meer dan alleen die peperdure boete. Rijd je meer dan 30 km/u te hard, dan bouw je een zogezegd strafrechtelijk verleden op.

Dit betekent dat je bij je autoverzekering de overtreding MOET melden. Dat kan je een hogere verzekeringspremie opleveren, of zelfs een geweigerde aanvraag. Deze informatie niet melden kan resulteren in het beëindigen van je actieve autoverzekering.