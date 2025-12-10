Goed nieuws: EV’s zijn net zo dodelijk als benzineauto’s – hybrides zijn veel gevaarlijker

De elektrische auto is niet langer de stille moordenaar die hij ooit was.

De elektrische auto mag dan goed zijn voor het milieu, voor de gezondheid van de wandelaars is hij dat niet per se. Tenminste, dat was hij niet. De kans dat je door een elektrische auto wordt doodgereden is nu even groot als de kans dat een benzinebak dat doet.

Uit een in vakblad Nature gepubliceerd onderzoek blijkt namelijk dat EV’s nu even gevaarlijk zijn voor voetgangers als auto’s die zich enkel op de kracht van een verbrandingsmotor voortbewegen. Dat is interessant, want dat was twaalf jaar geleden wel anders. Destijds waren EV’s namelijk nog echte sluipmoordenaars. Ze mochten geluidloos rondrijden, waardoor fietsers en voetgangers de auto’s minder snel opmerkten en ze aanzienlijk vaker bij verkeersongevallen betrokken raakten.

Hiermee werden EV’s veiliger

In 2014 werd daarom het Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) in het leven geroepen, dat vanaf 1 juli 2019 ook daadwerkelijk verplicht werd. Dit systeem zorgt ervoor dat EV’s geluid maken bij lagere snelheden. De onderzoekers zagen in de data dat het aantal ongevallen scherp afnam sinds die introductie en al snel in lijn kwam met andere types auto’s.

Echt hard bewijs dat enkel AVAS de oorzaak is voor de scherpe daling, is er niet. De onderzoekers stellen dat hiervoor extra onderzoek nodig is.

Geen zwaardere verwondingen door hoger gewicht

Naast de kans op een ongeluk, keken de onderzoekers ook naar de opgelopen verwondingen of zelfs dodelijkheid van ongevallen waarbij elektrische auto’s en voetgangers betrokken waren. De aanname was namelijk dat EV’s, vooral door hun hogere gewicht, niet alleen dodelijker zouden zijn, maar op z’n minst voor zwaardere verwondingen zouden zorgen.

Maar daarvoor werd geen bewijs gevonden in de data. EV’s bleken op dit vlak niet gevaarlijker dan andere personenauto’s. Dat zou volgens de onderzoekers kunnen komen doordat de elektrische auto’s doorgaans standaard van meer en betere veiligheidsopties voorzien zijn.

Pas op voor hybride-rijders

Toch is er ook een uitzondering: de hybride vierwielers zijn bijna altijd de gevaarlijkste voertuigen op de weg geweest. Ondanks dat er een dalende trend aan de gang is, zijn HEV’s tot op de dag van vandaag relatief gezien twee keer zo vaak betrokken bij ongevallen met voetgangers.

Waarom dat zo is? Dat weten zelfs de onderzoekers niet. Er lijkt ook geen directe aanleiding voor. Dit type auto maakt immers net zoveel geluid als zowel benzine- en elektrische auto’s. Ook de rijervaring (meer pk’s en direct beschikbaar hoger koppel) is niet anders. De enige verklaring die de onderzoekers twijfelend aandroegen, was “het zou wel eens kunnen liggen aan het wispelturige rijgedrag van de hybride-rijders”.

