Willem-Alexander heeft een nieuwe limo!

Ja ja, onze vorst verscheen vandaag in een gloednieuwe wagen ten tonele.

Iedereen met een beetje geld koopt om de paar jaar een nieuwe auto, maar de koning rijdt rond in een stokoude A8 uit 2014. Dat kan natuurlijk niet. Daarom was het hoog tijd voor iets nieuws. Nu is het dan zover: Willem bracht vandaag een bezoekje aan Heineken en kwam opdagen in zijn nieuwe limo.

Niet geheel verrassend is het weer een Audi A8 geworden. Deze keer echter geen diesel, maar een plug-in hybride. De koning moet ten slotte het goede voorbeeld geven. Het is een Audi A8 TFSI e quattro met V6 en een systeemvermogen van 449 pk.

Er bevond zich al een plug-in hybride A8 in de koninklijke vloot, want Maxima en Beatrix rijden hier al sinds 2022 in rond. Hun auto is echter een gewone A8 L, terwijl Willem-Alexander een verlengde versie heeft die je niet bij Audi kunt bestellen. Verschil moet er wezen.

Koning Willem-Alexander heeft een nieuwe limousine



Welk prijskaartje er aan deze auto hangt is niet bekend, maar we weten wel dat de koning gewoon bpm betaalt. In tegenstelling tot de gewone burger is hij dat niet verplicht, maar hij doet het wel. Dat verklaart dus waarom hij een PHEV heeft gekocht in plaats van een diesel. Zoals collega @jaapiyo opmerkte: het blijft een Hollander.

Verdere details over de nieuwe auto van Willem-Alexander zijn niet bekend en beeldmateriaal is ook schaars, maar dan zijn jullie in ieder geval op de hoogte. Tot zover onze rubriek Blauwe Benzine. Over 10 jaar weer een nieuwe aflevering, als Willem-Alexander een volledig elektrische A8 koopt.