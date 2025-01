InterClassics Maastricht pakt extra groot uit met jubileumeditie

Over twee weken is het tijd voor InterClassics 2025 in Maastricht!

Het jaar is nog maar net begonnen, maar we hoeven niet lang te wachten op het eerste grote auto-evenement van Nederland. Over twee weken is het alweer tijd voor InterClassics Maastricht. Daar kun je als autoliefhebber weer je hart ophalen aan een brede selectie aan klassiekers, afgewisseld met youngtimers en recente supercars.

Interclassics jubileum in 2025!

Dit jaar is een speciale editie, want InterClassics Maastricht bestaat namelijk 30 jaar. Normaalgesproken is er altijd een specifiek thema, maar voor deze jubileumeditie zijn alle thema’s van de voorgaande edities gebundeld. Je krijgt dus de crème de la crème te zien van alle thema’s.

Gekozen door publiek

Het leuke is: de auto’s van de jubileumtentoonstelling zijn geselecteerd door het publiek. Binnen ieder thema konden mensen stemmen op hun favoriet. In de categorie ’60 jaar Ferrari’ (het thema van 2008) is de 250 GT SWB bijvoorbeeld als winnaar uit de bus gekomen. Die auto is dus te zien in Maastricht. Verder kun je onder meer een Lancia Stratos, een BMW 507, een Le Mans-winnende D-Type en de echte DB5 uit Goldfinger bewonderen.

Sim Expo

Heb je niet zoveel met klassiekers maar wel iets met simracen? Dan is Maastricht ook the place to be. Er is namelijk ook een Sim Expo, met meer dan 60 professionele racesimulatoren. Hier kun je demonstraties bijwonen en natuurlijk ook zelf een potje digitaal sturen. Je maakt zelfs kans op een complete simulator ter waarde van €10.000, want die wordt verloot onder alle bezoekers.

Wanneer?

Donderdag 16 januari opent InterClassics Maastricht 2025 haar deuren en je hebt tot en met zondag 19 januari de kans om een bezoekje te brengen aan de beurs. Als je online een ticket bestelt betaal je maar €22 per ticket voor een volwassene en €12,50 voor kinderen van 8 tot 15 jaar. Wij van Autoblog zullen ook aanwezig zijn om verslag te doen van de beurs, dus wie weet zien we je daar!

Vorig jaar waren we ook aanwezig, die video kun je hieronder bekijken om alvast in de stemming te komen: