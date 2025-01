Zo gaat Lamborghini affikkende Revuelto’s aanpakken

En precies twee mensen die een Lamborghini Revuelto hebben, hebben daar het meeste last van.

Je zou zeggen dat Lamborghini na 50 jaar auto’s met een V12 achterin bouwen, vrij basale problemen met die lay-out wel weg weet te werken. Helaas blijkt het tegendeel juist te zijn. Net als in ieder geval de Aventador en de Murciélago is ook de Revuelto vatbaar voor oververhitting. Wat zich een paar maanden geleden uitte in een exemplaar dat in de VS volledig afbrandde.

Revuelto brand

Gelukkig is boven tafel wat het probleem geweest zou kunnen zijn. Bij de Lamborghini Revuelto bestaat de kans dat connecties bij de olieslangen niet goed (genoeg) aangedraaid zijn. Zo kunnen deze dus uitzetten en hete olie lekken. Genoeg voor de NHTSA, de Amerikaanse veiligheidsdienst voor het wegverkeer, om een terugroepactie aan te kondigen. Lamborghini zal zelf contact opnemen in februari, eerder contact opnemen kan ook. Uiteraard zal het Italiaanse merk opdraaien voor de kosten van de reparatie.

Kleine kans

We willen niet doen alsof niemand die dit leest een Revuelto-eigenaar kan zijn – we weten van velen van jullie wat voor imposant wagenpark er op je naam staat. Toch is de kans dat je dit leest en vatbaar bent voor de terugroepactie voor de Lamborghini Revuelto niet zo groot. Niet alleen omdat het om de VS gaat, ook omdat het naar schatting van de NHTSA gaat om twee exemplaren. De Revuelto is al een tijdje uit, ook in de VS, dus het zal met een bepaalde bouwperiode te maken hebben. Wel vervelend als jij dan net één van die twee bent, al biedt het daarentegen wel extra veiligheid voor overige eigenaren als ze geen deel uitmaken van deze terugroepactie.

Ergens is een Lambo die affikt tot de grond wel typerend, maar je wil het natuurlijk voorkomen. De Revuelto is weer een stukje veiliger geworden. Als je de bouten laat aandraaien dan. (via NHTSA)