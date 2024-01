Primeur in Maastricht: Agile SCX

Een heuse primeur op InterClassics 2024 in Maastricht: de Agile SCX. Een lichtgewicht sportwagen voor de openbare weg.

Autoblog is in het Limburgse! We zijn op de InterClassics 2024 in Maastricht. We lopen over de beursvloer en de eerste indrukken kun je terugzien in onze video.

Het is de 29e editie dit jaar en er staat zowaar een heuse primeur op de beurs. Het is de première op een beursvloer van de Agile SCX we vertellen je er alles over.

Lotus Elise

De Agile SCX is gebaseerd op de Lotus Elise, maar dan wel 70 procent stijver. Hij weegt slechts 580 kilogram en het zelfdragend koetswerk is gemaakt van carbon fiber en gemonteerd op een gelijmd aluminium chassis.

Dat materiaalgebruik zorgt ervoor dat de auto gewoon 20 procent lichter is. Het geheel ziet er uit als een racewagen, maar dan wel één met een nummerplaat. Hij heeft gewoon een Europese goedkeuring en is dus gehomologeerd voor de openbare weg.

Zeldzame verschijning

Op het eerste gezicht lijkt het alsof je staat te kijken naar een prototype. De auto heeft geen voorruit en ook geen deuren. Maar niets is minder waar. De auto wordt wel in een beperkte oplage gebouwd, maar het is toch wel echt een productiemodel.

Het wordt dus wel een zeldzame verschijning. De planning is een beperkte productie van in totaal slechts 99 auto’s. Zo wil de Deense ingenieur en oprichter van Agile, Tim M. Hansen, de hoogst mogelijke kwaliteit garanderen.

Dit jaar staat de productie van vijf exemplaren op de planning en in 2025 wil Agile Automotive tien stuks produceren. Daarna zou de capaciteit geleidelijk opgevoerd moeten worden naar 15 tot 20 exemplaren per jaar. Met een cap op 99 stuks dus.

Ford krachtbron

Deze toffe streetlegal racewagen heeft als krachtbron een 1.6 EcoBoost benzinemotor van Ford. Er is keus uit een 225 of een 270 pk versie. Die motor is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak.

De 270 pk versie knalt in drie seconden van nul naar honderd kilometer per uur. Maar niet zo gek met dat lage gewicht van 580 kilogram.

Prijs Agile SCX

Voordat je meteen op je bankrekening gaat kijken wat je tegoed is, er ligt in Maastricht ook een prijskaart op de auto. Zoals hij daar staat kost ie 124.999 euro. Al staat er bij pk’s zowel 225 als 270 pk. We vermoeden echter wel dat deze prijs exclusief BPM is. Dus in Nederland komt daar nog wel een aardig bedragje bij. Nog even doorsparen maar.

Zelf gaan kijken? InterClassics 2024 Maastricht is nog open t/m zondag 14 januari.