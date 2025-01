Tuners stoppen € 240.000+ in BMW M2 (G87) voor 2.000 pk

”Waarschijnlijk de meest getunede G87 M2 van de wereld”, aldus de makers.

Hoe vaak zou Jonnie Boer van De Librije voor zichzelf het lekkerste maaltje van de menukaart voor zichzelf klaarmaken? Dat zie ik tenminste als het equivalent van het bouwsel hierboven. Tuners R44 Performance en Tom Wrigley Performance hebben samengewerkt om een knaller van een getunede BMW G87 M2 te bouwen. En het resultaat mag er zijn.

Het doel van de twee bedrijven was om een dragraceauto te bouwen die in minder dan zeven seconden de kwartmijl kan voltooien. Tevens met de BMW bruikbaar zijn voor evenementen. De auto moet een rijdende etalage zijn en aan het publiek laten zien waartoe de bedrijven in staat zijn.

De aanpassingen aan de M2

Alles aan de BMW is gedaan met het oog op prestaties, maar ook betrouwbaarheid, veiligheid en een gaaf uiterlijk waren belangrijk. Buiten wat ophangingspunten en wat delen van de koets is alles veranderd of verbeterd. 90 verschillende zaken zijn ofwel toegevoegd, ofwel aangepast. Volgens de bedrijven zit er al voor 200.000 pond (omgerekend ongeveer € 240.000) aan extra’s op. De hele waslijst vind je op de website van R44 Performance. Laten we een aantal mods eruit pikken.

De motor is nog steeds een 3.0-liter zes-in-lijn, maar zo’n beetje alle onderdelen hiervan zijn aangepast door Tom Wrigley Performance. Hoeveel pk het blok precies levert, weet nog niemand. R44 Performance noemt zelf zo’n 1.520 pk en 700 pk bij de wielen, maar zegt ook dat de motor 2.000 pk aan moet kunnen.

Aan de versterkte S58 zit een gigantische turbo. ”Veel mensen zeiden dat ie te groot is en we last zouden hebben van turbo lag. Echter heeft Tom goed gewerkt aan het afstelling van de turbo op zijn G80 M3-ontwikkelingsauto. We vinden dat ie nu geweldige resultaten levert”, schrijft R44.

Exterieur

Zoals gezegd zijn er wat carrosseriedelen origineel gebleven, maar lang niet de hele koets is stock. Een carbonkitje omvat een nieuwe splitter, luchthappers, zijskirts en diffuser. Een van de koplampen is weggehaald. Het overgebleven gat fungeert nu als extra luchthapper. Erg leuk gedaan.

De getunede BMW M2 staat op dikke 18-inch Vossen en heeft een vreemde trekhaak. Die trekhaak is geen trekhaak, maar een houder van een parachute. ”Met een die auto die ver boven de 320 km/u kan halen, wordt remmen een uitdaging. Ondanks dat de verbeterde MMX-remmen het meeste werk doen, helpt een luchtrem in de vorm van een parachute”, aldus R44 Performance.

Binnenin is de G87 een stuk lichter gemaakt door de achterbank en standaard stoelen in te ruilen voor een rolkooi en kuipstoeltjes. Ondanks de vele modificaties is de Bimmer nog steeds straatlegaal. Dat laat R44 zien in een YouTube-video. En nu? ”Nog meer mods”, zegt R44. Dus Dieter, als je nog wat aanpassingen zocht …