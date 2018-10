Internationale media over de geweldige race van Verstappen

Als een baas naar voren rijden, een podiumplek pakken en Driver of the Day incasseren. Max wist weer tongen los te maken.

Neutrale fans van autosport over de hele wereld hebben gisteren kunnen genieten van een zeer vermakelijke F1-race. Zoals het bij een race zou moeten zijn, bleef het tot het einde spannend. Er gebeurden meerdere fraaie zaken. Zo wist Kimi Räikkönen eindelijk weer eens een overwinning te pakken, is Lewis Hamilton nog geen wereldkampioen en eindigde Max Verstappen tegen alle verwachtingen in op P2.

Op dat laatste gaan we even inzoomen, want zelfs Max zag van tevoren geen P2 aankomen. Zaterdag werd de kwalificatie vroegtijdig gestaakt wegens technische mankementen. Dit resulteerde uiteindelijk in een gridstraf, waardoor de Nederlander achterin het veld moest starten. Op knappe wijze wist de 21-jarige zijn hoofd koel te houden en naar voren te rijden. Tot aan de finish verdedigde de Red Bull-coureur zijn positie, met een tweede plek als een bijna perfect eindresultaat. Wat zeggen de internationale media over de race van de Nederlander?

ESPN

Mercedes had niet gerekend dat Verstappen zover vooraan zou komen te rijden. Verstappen reed op softs die 15 ronden ouder waren in vergelijking met het rubber van Hamilton. In een spannende strijd wist Hamilton het niet voor elkaar te boksen om Verstappen te passeren. De Mercedes-coureur kreeg in bocht 16 van de 54ste ronde de grootste kans om Verstappen te passeren, maar de Nederlander inhalen is makkelijker gezegd dan gedaan. Verstappen zou nog eerder crashen dan zijn positie zomaar opgeven, aldus ESPN.

CNN

Hamilton naderde de twee koplopers na een late tweede pitstop. De coureur kreeg het echter niet voor elkaar de jonge Nederlander te passeren. Hij ging zelfs van de baan af in een ultieme inhaalpoging op Verstappen. Een derde positie en meer zat er niet in voor de 33-jarige Brit.

Auto, Motor und Sport

Max Verstappen was de ster van de race. Vanaf de 18de positie wist de Red Bull-rijder op de tweede positie te eindigen. In de laatste meters moest Verstappen er alles aan doen om de aanvallen van Hamilton te stoppen. De Nederlander trok alles uit de kast en vroeg niet alleen het uiterste van zijn auto, verwijzend naar de kapotte schoen van Max.

Le Figaro

Verstappen, als onverwachte held, steelt de show. Vanaf de 18de plek wist Verstappen zich op indrukwekkende wijze te herstellen. De Nederlander wist zich veilig door alle clashes achterin te wurmen en na vijf ronden stond hij op P7. Met nog 3 ronden te gaan wist Verstappen uitstekend te verdedigen om zijn tweede positie te bewaken. Zijn banden waren een stuk ouder in vergelijking met die van Hamilton. De Red Bull-rijder heeft wederom laten zien dat hij een groot talent is.

Sky Sports F1

In de slotfase maakte Verstappen een paar schoonheidsfoutjes. Hamilton naderde en hijgde in de nek van Verstappen. Daarna is het Hamilton die een fout maakt door een bocht te wijd te nemen. Hij verliest tijd en daarmee de kans om nog een inhaalmove te kunnen maken. Verstappen wist Hamilton van zich af te vechten in een spectaculaire finish in Austin.

Gazetta dello Sport

Verstappen wist al vanaf het begin uit de problemen te blijven. De finale met Raikkonen, Verstappen en Hamilton was ongelofelijk spannend. Hamilton probeerde de Nederlander nog in te halen om de titel binnen te slepen, maar hij kreeg het niet voor elkaar. Verstappen hield de deur dicht en gaf de Brit geen ruimte.

BBC

In een spannende finale reden Raikkonen, Verstappen en Hamilton dicht bij elkaar. De Mercedes-rijder faalde in zijn enige poging om de Nederlander in te halen met nog drie ronden op de klok. De bocht werd te wijd genomen en de kans was verdwenen. Max was superb tijdens de race, na problemen eerder in het weekend. Eigenlijk moest de Nederlander genoegen nemen met een vijfde plek, maar mede door strategische beslissingen eindigde Verstappen op P2. Door een pitstop voor Bottas te nemen pakte de Red Bull-rijder P3 en na een nieuwe stop van Hamilton was P2 na een geweldige race het eindresultaat.