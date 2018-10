Dit zijn de vervangers van LeBlanc bij Top Gear

De BBC ziet nog steeds brood in het televisieprogramma.

Soms is het mooi geweest en kun je beter stoppen, om terug te blikken op de mooie succesvolle dagen. Bij BBC’s Top Gear lijken ze het tegenovergestelde te gaan doen. Britse eigenwijsheid of een gedurfde strategie. Het autoprogramma gaat door en krijgt wederom met een frisse wind te maken.

Acteur en televisiepresentator Matt LeBlanc heeft eerder laten weten te gaan stoppen met Top Gear. Na het volgende seizoen houdt de Amerikaan het voor gezien. Voor het team van Top Gear een reden om de koppen bij elkaar te steken. Hoe nu verder? De Britten hebben een keuze gemaakt en gaan door met het ooit zo populaire programma. LeBlanc zal worden vervangen door niet één, maar twee presentatoren.

Dit keer heeft de BBC niet besloten om enorm bekende gezichten aan te nemen. In plaats daarvan heeft de omroep gekozen voor mensen die vooral in eigen land bekend zijn. Paddy McGuinness en Andrew ‘Freddie’ Flintoff zijn de vervangers van de Amerikaanse televisiepresentator. McGuinness is presentator van datingshow Take Me Out. Flintoff is een voormalige aanvoerder van het Britse cricketteam en werkt tegenwoordig ook bij de Britse televisie.

LeBlanc is nog wel even te zien bij Top Gear. De nieuwe presentatoren verschijnen pas eind 2019 in het autoprogramma. Of de opzet van de show gaat veranderen is niet bekend.

Fotocredit: Paddy McGuinness via Instagram