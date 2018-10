Mercedes GLC nu ook met een harde L

Hij heeft een zachte G..

Stel, je bent fan van de Mercedes GLC, maar je hebt eigenlijk meer ruimte nodig. In Europa zul je moeten upgraden naar de GLE, of je moet een auto van een ander merk kiezen. In China kies je voor de L-optie. Mercedes heeft in het Aziatische land een nieuwe variant van de GLC op de markt gebracht. De SUV is er nu ook in een verlengde versie.

De wielbasis van de GLC L is 100 mm langer in vergelijking met een reguliere GLC. Deze extra ruimte komt ten goede aan de achterpassagiers. De GLC L is 4,76 meter lang en weegt 1.790 kg. Niet alle motorvarianten zijn te verkrijgen als L-variant. Enkel de GLC 200 4Matic, GLC 250 4Matic en de GLC 300 4Matic zijn te krijgen in de verlengde configuratie. In China moet je omgerekend zo’n 1.300 euro bijbetalen voor de L-variant.

Deze GLC L zal geproduceerd worden door Beijing-Benz Motor Company (BBAC). Dit is een joint venture in China tussen Mercedes en BAIC. Daarmee rolt de GLC L van dezelfde band als de GLC. Het publieksdebuut is naar verwachting over een maand op de Guangzhou International Automobile Exhibition. De verlengde Mercedes gaat onder meer concurreren met de Audi Q5 L.