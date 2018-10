Uitslag Formule 1: Grand Prix van Amerika 2018

Gaat Lewis met de titel aan de haal? En wat kan Verstappen vanaf P18? Je leest het hier, op AutoBlog.nl

Eigenlijk een heel raar fenomeen. We willen nog weleens grappen maken over het feit dat Amerikaanse auto’s voornamelijk hard rechtuit kunnen. Dat is natuurlijk een misvatting. Ondanks het feit dat sommige Amerikanen excelleren op de dragstrip, staat dit lijstje met bochtenridders vol met auto’s uit de Verenigde Staten. Ook niet zo raar, want de mooiste banen liggen in de States. Denk aan Road Atlanta, Mosport Park, Road America, Lime Rock Park en het het huzarenstukje waar de F1 coureurs vandaag op rijden: Circuit of the Americas. Niet alleen het aantal bochten is hoog (20 stuks), maar ook de verschillende soorten bochten. Het is een cliché, we weten het, maar dit is net een achtbaan.

Voor de kwalificatie van gisteren moesten we even vragen of we mochten opblijven, want deze startte namelijk om 23:00. Ondanks dat Sebastian Vettel héél erg dichtbij kwam, was het wederom Lewis Hamilton die pole pakte. Vettel wordt een paar plaatsen teruggezet en start vanaf P5. Het lijkt bij voorbaat eigenlijk kansloos te zijn voor Vettel. Als Lewis Hamilton zijn positie kan behouden en Vettel niet hoger dan P3 eindigt, dan is Lewis Hamilton voor de vijfde keer wereldkampioen. Kleine huishoudelijke mededeling voor de Nederlandse F1-fans: Verstappen start als 18e, hij moest zijn versnellingsbak vervangen en dan behoor je straf te krijgen.

Het weer is niet al te spannend en gaat geen roet in het eten gooien. Met 22 graden maximum temperatuur en nauwelijks wind hebben de coureurs het niet bijster moeilijk. Ondanks de aanwezige bewolking zal het de gehele race, in tegenstelling tot de vrije trainingen, droog blijven.

Start

En we zijn onderweg! Raikkonen pakt meteen de de eerste plaats in de bocht. Lewis wilde waarschijnlijk het risico niet nemen. Daarachter is het een drukte van jewelste, waardoor sommige coureurs posities winnen en een paar wat verliezen. Benieuwd wat de raceleiding ervan vindt, want heel veel auto’s kwamen met beide wielen over de witte lijn. Stroll ramt Alonso vol in de zijkant. Vettel heeft het een paar bochten meteen met Ricciardo aan de start en… Hij spint. Alweer!! Hoeveel Vettel geleerd heeft van de blunders van het afgelopen seizoen is duidelijk, niet zoveel namelijk. Voor Vettel wordt het nu wel een héél lastige klus. In de chaotische openingsronde weet Verstappen op te klimmen naar P9. Goed voor elkaar. Maar man, oh man, wat een blunder van Vettel. De Duitser staat op dit moment op P14. Wat verder opvalt: Grosjean is teruggevallen naar P19 (en valt later uit) en ook LeClerc gaat niet lekker: P17. Ook voor de raceleiding was het niet allemaal even duidelijk wat er gebeurde: ze gaan alle incidenten bekijken. Ook Alonso ligt er inmiddels uit.

Intussen staat Kimi Raikonnen op P1 met Hamilton achter de Fin. Voor Hamilton is dit prima, hij is nu virtueel wereldkampioen. Stroll krijgt een drivethrough penalty van de FIA. En Max Verstappen? Die staat inmiddels op plaats zes, met Hülkenberg vlak voor hem. In ronde 7 verschalkt de Nederlander de Duitser. Ricciardo (P4) ligt 6 seconden voor op Max. De vierde plaats wordt Verstappen in de schoot geworpen, want Ricciardo valt uit met pech. De auto valt ineens uit. Dat is op zich wel handig voor Ricciardo, kan die mooi wennen aan 2019. Omdat de auto van Ricciardo aan de kant gehaald moet worden, wordt de VSC losgelaten. Vettel gaat níet naar binnen. Hamilton gaat wel naar de pits. Niet alleen Vettel blundert lekker aan, ook Ferrari is lekker in vorm in 2018. Hamilton valt dus niet ver terug. In ronde 14 komt de Brit al voorbij aan Bottas, die minder weerstand biedt dan een Meid van Holland op het bericht van zijn teambaas: “Don’t hold him up!‘.

Verstappen is marginaal sneller dan Bottas, maar rijdt 8 seconden achter de Fin. Kortom, Max rijdt wederom een eenzame race. Althans, daar lijkt het op. Vettel is inmiddels opgeklommen naar de 5e plaats en loopt nu in op Verstappen, het gat is in ronde 19 8,8 seconden. Hamilton is inmiddels aan het aandringen bij Raikkonen. De Fin weet enkele ronden de Brit goed achter zich te houden. Goed nieuws voor Sainz-haters: Sainz krijgt een time-penalty voor het overschrijden van de witte lijnen. In ronde 22 gaat Raikkonen naar de pits. Hamilton leidt nu de race. 1,5 seconde daarachter zit Bottas, Verstappen ligt op zijn beurt weer 2 seconden achter Verstappen. De opmars van Vettel valt een beetje tegen, eigenlijk. Hij loopt vooralsnog niet op Het Nederlandsche Wonderkind.

Verstappen gaat in ronde 23 de pits in voor een setje verse ‘super soft’-banden. Hij valt terug naar P5. De volgende in de top 4 is Bottas. Kan hij voor Verstappen blijven? NEE! Gelukkig niet! Verstappen weet zijn RB13 voor de Mercedes van Valtteri te steken! Hoppa, P4 voor de Nederlander. Dan een pijnlijk moment. Vettel gaat aan de kant voor Raikkonen, die op nieuw rubber staat (Vettel moet nog stoppen). Raikkonen staat nu op P2, maar heeft wel eventjes 17 seconden achterstand op Hamilton. Intussen verschalkt Verstappen Sebastian Vettel. Ondanks dat Sebastian de pits in moet gaan, laat de Nederlander zich van zijn beste kant zien.

Bij Ferrari lijken ervan overtuigd te zijn dat Hamilton nog eenmaal naar binnen moet gaan. Hij rijdt op de ‘medium’-band, maar bij ronde 29 zien we al licht het eerste blaartje tevoorschijn komen. In ronde 33 valt Charles Leclerc uit de race. Daarna breekt een wat saaie periode aan. Vettel rijdt behoorlijk snelle ronden, terwijl de banden van Hamilton duidelijk minder worden. Raikkonen ligt in ronde 37 op acht seconden van Hamilton, die in de 38e ronde toch naar binnen gaat voor nieuwe set ‘soft’-banden. Verstappen staat nou op de 2e plaats, terwijl Raikkonen de race nu leidt. Virtueel is Hamilton nu géén wereldkampioen.

Gelukkig staat Bottas voor Hamilton. De Fin heeft waarschijnlijk olijfolie, glijmiddel én aloë vera in de cockpit, want hij laat hem erg gladjes voorbij gaan. Hamilton staat in ronde 41 nog zes seconden achter Verstappen. Hamilton heeft betere banden en een snellere auto. In ronde 43 is het verschil 4 seconden. Hamilton moet Verstappen voorbij, wil hij vandaag wereldkampioen worden.

Nog tien ronden te gaan! Het verschil tussen Hamilton en Verstappen slinkt zienderogen. In ronde 49 zit Hamilton al bijna in de DRS-zone (1 seconde). Zowel nummer 1 (RAI), nummer 2 (VER) en nummer 3 (VER) liggen binnen enkele seconden van elkaar en zijn telkens in het zelfde shot te zien. In ronde 54 zien we een heerlijk robbertje vechten tussen twee toprijders: Verstappen en Hamilton. De Nederlander remt iets te diep, waardoor Hamilton in het gat duikt, bochtenlang liggen Hamilton en Verstappen naast elkaar. De Brit vergaloppeerd zich een beetje en moet opnieuw aansluiten. In ronde 55 ligt hij 2 seconden voor de Brit. Vettel haalt op dat moment Bottas in. Hamilton gaat vandaag geen wereldkampioen worden. Na 113 races ‘droog’ gestaan te hebben, wint Kimi Raikkonen weer een Formule 1 race. Wat een held. Wat een sport.

De uitslag van de race is als volgt:

1. Raikkonnen

2. VERSTAPPEN

3. Hamilton

4. Vettel

5. Bottas

6. Hulkenberg

7. Sainz

8. Ocon

9. Magnussen

10. Perez

11. Hartley (!)

12. Ericsson

13. Vandoorne

14. Gasly

15. Sirotkin

16. Stroll

17. LeClerc (DNF)

18. Ricciardo (DNF)

19. Grosjean (DNF)

20. Alonso (DNF)