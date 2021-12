Internationale media over Verstappen vs Hamilton: ging het te ver?

Het is nog flink napraten vandaag bij de koffiecorner over Verstappen vs Hamilton. En hoe kijken ze over de grens naar afgelopen weekend?

De clash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton beleefde afgelopen weekend een hoogtepunt. Geen greintje vriendelijkheid valt meer te bespeuren tussen deze twee. Het gaat hard om hard en de allesbeslissende finale is volgende week in Abu Dhabi.

Gisteravond met Ziggo werd vooral met een oranje bril naar de Grand Prix gekeken. En uiteindelijk zijn de meningen, ook onder Nederlanders, uiteenlopend. De één is van mening dat Max Verstappen wel heel erg agressief aan het rijden was gister. Een ander zal zeggen dat Hamilton fout zat in de aanrijding op de kont van nummer 33. Laten we eens kijken hoe ze buiten onze landsgrenzen over deze kwestie denken!

BBC Sport

De Grand Prix van Saudi-Arabië zal volgens de BBC de geschiedenis ingaan als één van de meest opmerkelijke races die de F1 ooit heeft gezien. De race zat vol controverse en incidenten. De BBC legde de bal vooral bij de lezer. Wat vinden de Britten zelf? De uitslag laat zich raden. 87 procent is van mening dat HAM de betere rijder is, tegenover 13 procent van de stemmen voor de Nederlander.

ESPN

The Winner Takes It All. ESPN stelt dat Abu Dhabi de alles ontknopende finale gaat opleveren. De drama gedurende de race liep uit tot op belachelijke hoogten. Maar voordat het zover is gaan alle gebeurtenissen van afgelopen weekend nog een rol spelen deze week, denken ze.

Auto, Motor und Sport

Afgelopen weekend bent u getuige geweest van het wilde westen in Jeddah met Verstappen vs Hamilton, omschrijft Auto, Motor und Sport met humor. In de raceanalyse schetsen de Duitsers het vraagstuk Verstappen misschien wel over de limiet ging zondag. Fährt Verstappen schmutzig? Oftewel, probeert Max op een vieze manier te winnen?

The Guardian

Lewis Hamilton pakte uit met een sensationele rit in een race vol incidenten. De complexiteit en verwarring maken dit een onmogelijk te voorspellen seizoen. Beide coureurs zullen alles op alles zetten volgende week in Abu Dhabi. Na 21 zeer competitieve races volgt er nog een eenmalige shoot-out. Beide coureurs hebben hun plaatst verdiend, maar wel op een punt waar het respect tussen beiden op het laagste punt ooit staat, aldus The Guardian.

Marca

Het Spaanse Marca zegt dat Verstappen vs Hamilton het voortouw nemen op het heftigste titelgevecht sinds 1974. In de geschiedenis van de Formule 1 gebeurde het 28 keer dat de wereldkampioen werd gekroond in de allerlaatste race. Voor Max is dit de eerste keer dat hij kans maakt op de titel. Statistisch gezien staat dit synoniem voor verliezen. In 17 van de 28 gevallen werd de winnaar van de laatste race ook de wereldkampioen, Lewis Hamilton in dit geval. Het is de derde keer dat het gevecht voor de titel op Yas Marina wordt besloten.

L’Équipe

Hamilton-Verstappen tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië 2021, het verhaal van een genadeloos gevecht. Klinkt als de titel van een spannend boek. Maar zo omschrijft het Franse L’Équipe inderdaad de strijd tussen deze twee. Het historische duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton gaat door tot de allerlaatste race van het seizoen. De ontknoping is zondag, waar één van de twee zal moeten buigen voor ander in deze titelstrijd.