Lexus RZ is productieversie van LF-Z Electrified

Lexus werkt achter de schermen aan een nieuw 100% elektrisch SUV-topmodel. De auto gaat Lexus RZ heten.

Voorproefje Lexus RZ

De eerste teaserbeelden geven alvast een voorproefje van Lexus’ nieuwe RZ. Het is geen traditionele SUV, maar een SUV met coupédaklijn. Lexus levert het model alleen met een 100% batterij-elektrische aandrijflijn. Voor het platform en de techniek doet Lexus boodschappen bij moederbedrijf Toyota.

De Lexus RZ staat namelijk op het zogeheten e-TNGA-platform waarop ook modellen als de Toyota bZ4X en Subaru Solterra staan. Het e-TNGA-platform is speciaal ontwikkeld voor batterij-elektrische auto’s met voor-, achter- of vierwielaandrijving.

Extra modellen

Lexus had natuurlijk al een elektrische auto in de vorm van de UX300e, maar moet snel met andere elektrische modellen komen om het tempo van concurrenten als Audi, BMW en Mercedes-Benz bij te kunnen benen. Met de Lexus RZ krijgt het merk een groter en vooral luxer elektrisch SUV-model in het gamma.

Technische specificaties van de Lexus RZ zijn nog niet bekend. De Toyota bZ4X maakt in ieder geval gebruikt van een 71,4 kWh lithium-ion-batterij, goed voor een actieradius van 450 kilometer (WLTP). Met behulp van een 150 kW (CCS2) snellaadsysteem is de batterij in ongeveer 30 minuten tot 80% opgeladen (of ongeveer 150 kilometer range in 10 minuten). Naar verwachting krijgt de Lexus RZ een grotere batterij, in lijn met specificaties van een eerder gepresenteerde conceptcar.

Productieversie van LF-Z Electrified

Want de oplettende lezer heeft natuurlijk al gezien dat de Lexus RZ verdacht veel lijkt op de LF-Z Electrified die in maart 2021 werd voorgesteld. Dit studiemodel had een nieuw vierwielaandrijvingssysteem aan boord, te weten DIRECT4. Dit AWD-systeem maakt de verdeling van de aandrijfkracht over de vier wielen volledig variabel. Afhankelijk van de omstandigheden heeft de auto dan voor-, achter- of vierwielaandrijving. Mogelijk debuteert dit systeem op de Lexus RZ.

544 pk

De Lexus LF-Z Electrified is 4,88 meter lang, 1,96 meter breed en 1,60 meter hoog. De wielbasis komt uit op 2,95 meter. Naar verwachting krijgt de RZ soortgelijke afmetingen. Met een gewicht van 2.100 kilogram en een 90 kWh lithium-ion batterij kan het studiemodel 600 kilometer rijden op een volle lading stroom (WLTP). Het zou tof zijn als de Lexus RZ net zo snel wordt als het studiemodel. Die had dankzij een systeemvermogen van 544 pk (400 kW) en 700 Nm aan koppel slechts drie klokslagen nodig om 100 km/u te bereiken.