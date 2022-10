Internationale media over wereldkampioenschap Verstappen

Max Verstappen kan vanmorgen de kranten openslaan en met een glimlach lezen over zijn tweede wereldkampioenschap.

Het was een rare gewaarwording gisteren, maar de conclusie was (uiteindelijk) duidelijk. Max Verstappen is voor de tweede keer wereldkampioen. Met een dominante voorsprong tijdens de race reed de Nederlander tamelijk eenvoudig naar de finish. Wat dat betreft is zo’n spanning en sensatie seizoen als 2021 een stuk leuker om naar te kijken.

Die dominantie valt niet alleen de Nederlandse kijker op. Internationaal is men onder de indruk hoe Max Verstappen zijn tweede wereldkampioenschap heeft weten binnen te slepen. Genoeg veren die in de reet van de Hollander worden gestoken in elk geval. Een overzicht van de internationale media als reactie op het winnen van het WK!

BBC Sport

Onder buitengewone omstandigheden na een dominante race sleept Verstappen zijn tweede wereldtitel binnen. Er hoeft geen twijfel te zijn over de geldigheid van deze titel. Na het behalen van zijn 12de overwinning dit seizoen heeft Verstappen laten zien, ten opzichte van de rest van het veld, een klasse apart te zijn in de Red Bull. Aldus BBC.

ESPN

Met nog vier races te gaan kan Max terugblikken op een subliem Formule 1-seizoen. Met de winst in Japan kan Verstappen terugblikken op één van de meest dominante kampioenschapsoverwinningen van de F1. Alleen grootheden als Michael Schumacher en Sebastian Vettel wisten een kampioenschap te winnen met nog vier races te gaan op de kalender, bericht ESPN.

Auto, Motor und Sport

Dit keer waren de kansen op het binnenslepen van het kampioenschap veel beter dan in Singapore. Met de verwarring over halve of hele punten was er nog even twijfel of Verstappen echt wereldkampioen was, maar inderdaad: het bleek zo. De Nederlander won het kampioenschap in stijl. Hij won zijn twaalfde Grand Prix van het seizoen en de eerste ooit op Suzuka. En dat onder moeilijke omstandigheden, schrijft Auto, Motor und Sport.

The Guardian

Bij The Guardian schrijven ze bijna poëtisch: De dominante weg hoe Max Verstappen zijn tweede F1-titel wist te behalen is een bewijs van zijn meesterschap. Dominant en vol overtuiging, het is zeer bijzonder hoe Max Verstappen zijn tweede Formule 1-wereldkampioenschap veiligstelde. Dit seizoen was in handen van Verstappen. Met een complete controle over het kampioenschap. Met een bijna onbelemmerd vertrouwen en gemak. Toch was het een titel waarvoor hij zeker moest werken.

Marca

Max Verstappen evenaart Sebastian Vettel. Er is eeb overeenkomst tussen deze twee kampioenen van Red Bull, maar in werkelijkheid zijn de verschillen tussen de twee enorm. Max heeft het grootste deel van dit jaar winsten weten te behalen met een auto die inferieur is aan de Mercedes van 2021 en de Ferrari van 2022, vinden ze bij het Spaanse Marca.

L’Équipe

De onverslaanbare Max Verstappen, aldus L’Équipe. Onder chaotische omstandigheden bleek de Nederlander geen uitdaging aan anderen te hebben. Zijn heerschappij is hier om te blijven. Verstappen is niet te vergelijken met de anderen. Door een tweede wereldkampioenschap op rij te winnen, heeft de Nederlander (25) duidelijk laten zien dat hij één van die coureurs is die legendes zullen worden. En hij schrijft zijn eigen op een unieke manier.